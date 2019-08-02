"Bosna Hersek Savunması-İgman 2019" töreni

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda Sırp birliklerinin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 26. yılı dolayısıyla törenler yapıldı.

Anadolu Ajansının (AA) da Global İletişim Ortağı olduğu "Bosna Hersek Savunması-İgman 2019" törenine katılmak üzere İgman Dağı'nda savaş yıllarında inşa edilen camiye gelen binlerce kişi, cuma namazını kıldıktan sonra dağın ve şehrin savunmasında şehit olanlar için dua etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, burada yaptığı konuşmada, Saraybosna ve Bosna Hersek'in savunmasında kilit rol oynayan İgman Dağı'nda birçok vatansever askerin son nefesine kadar savaştığını ifade etti.

Bosna Herseklilerin geleceğinin, geçmişten aldıkları derslere bağlı olduğunu belirten Komsic, "Bugün tankların sesini duymuyor olmamız Bosna Hersek'e karşı açılan savaşın devam etmediği anlamına gelmez. Şu an devam eden savaş sessiz ve sinsidir." diye konuştu.