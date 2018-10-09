Bosna-Hersek seçimlerinde sürpriz

Konsey'de Müslüman Boşnakları Caferovic, Sırpları ise Dodik temsil edecek.Bosna-Hersek'teki üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi seçimlerinde Hırvatlar ağır yenilgiye uğradı. Bosna-Hersek Yüksek Seçim Kurulu başkent Saraybosna'da yaptığı açıklamada, başkanlık konseyine yıllardır Hırvatların liderliğini yapan Dragan Covic'in yerine Zeljko Komsic'in seçildiğini duyurdu.

Hırvat milliyetçisi Covic "benzeri görülmemiş bir krizin patlak verebileceğini" söyledi. Covic seçim kampanyası sırasında "seçimi kaybettikleri takdirde Hırvat toplumunun ülkenin bütün idari organlarını felce uğratacağını" duyurmuştu.

Müslüman Boşnaklar, Bosna-Hersek nüfusunun yarısını oluşturuyor. Nüfusun üçte biri Sırplardan, yüzde 15 kadarı ise Hırvatlardan oluşuyor. Devlet Başkanlığı Konseyi'nde her üç halk grubu da temsil ediliyor.

Dragan Covic, neredeyse bütün Hırvatların kendisine oy verdiğini ancak Boşnakların ılımlı olarak tanınan Saraybosnalı Komsic'i seçtiklerini söyledi. Covic "Boşnakların, Hırvatların liderini seçmeye hakları olmadığını" savundu.