Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

Doğanın farklı renklerini yansıttığı sonbaharda adeta kartpostalları andıran Saraybosna'da, sarı ve kahverenginin buluşmasıyla güzel görüntüler ortaya çıktı. Eşsiz bir doğaya sahip Saraybosna'daki milli parklar, şelaleler ve yürüyüş yolları, sonbaharın gelmesiyle fotoğraf tutkunlarının da en uğrak adresi oldu.
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