HABER

Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 14:02 | Son Güncelleme

Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, sonbahar renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor. Zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, sonbaharın gelişiyle eşsiz güzelliğe büründü.

Doğanın farklı renklerini yansıttığı sonbaharda adeta kartpostalları andıran Saraybosna'da, sarı ve kahverenginin buluşmasıyla güzel görüntüler ortaya çıktı. Eşsiz bir doğaya sahip Saraybosna'daki milli parklar, şelaleler ve yürüyüş yolları, sonbaharın gelmesiyle fotoğraf tutkunlarının da en uğrak adresi oldu.

Sonbaharın en güzel kareleri

1 / 12

Bosna Nehri'nin kaynağının bulunduğu "Vrelo Bosne" Milli Parkı'nın yanı sıra şehir merkezindeki "Vilsonovo" Yürüyüş Yolu, yaprakların sararıp dökülmesiyle adeta görsel şölen yaşatıyor.
2 / 12

Saraybosna yakınlarındaki Skakavac Şelalesi de sonbaharın tüm tonlarının bir arada görülebildiği ve özellikle hafta sonları şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenlerin sıklıkla geldiği doğal bir güzellik.
3 / 12

Masalsı bir manzaraya sahip şelalenin etrafındaki yemyeşil çamların arasında bulunan sarı, kahverengi ve kırmızı tonlarındaki diğer ağaçlar, yağlı boya resimlerini andırıyor.
4 / 12

Her mevsim güzelliğiyle ziyaretçilerini etkileyen Bosna Hersek, yaprakların yerleri kapladığı sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
5 / 12

6 / 12

7 / 12

8 / 12

9 / 12

10 / 12

11 / 12

12 / 12

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saraybosna bosna hersek

En Çok Okunan Haberler

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede

Antalya'da güneşi gören denize koştu

Antalya'da güneşi gören denize koştu

1400 yıllık el yazması Tevrat için öldürülmüştü! Kan donduran Adnan Oktar iddiası...

1400 yıllık el yazması Tevrat için öldürülmüştü! Kan donduran Adnan Oktar iddiası...

Böylesini gördünüz mü?

Böylesini gördünüz mü?

Kemiklerin peşinde tarihin izini sürüyorlar

Kemiklerin peşinde tarihin izini sürüyorlar

Adana'da annenin çocuklarına şiddet uyguladığını öne süren mahalleli isyan etti

Adana'da annenin çocuklarına şiddet uyguladığını öne süren mahalleli isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.