Bosna Hersek'teki bir cami avlusuna domuz leşi bırakıldı

Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) içinde kalan ve bugün nüfusunun çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu Bratunac'ta yaşanan bu provokatif eylem, şehirdeki Müslüman Boşnakların tepkisini çekti.

Şehir merkezinde bulunan caminin imamı Elvir Hodzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domuz leşinin dün öğle namazı öncesinde fark edildiğini belirterek, etrafında sineklerin toplandığı leşin önce bir köpeğe ait olduğunu düşündüklerini anlattı.

Leşin yanına gittiklerinde bunun bir domuz yavrusu olduğunu fark ettiklerini kaydeden Hodzic, durumu hemen polise bildirdiklerini ve leşin belediye görevlilerince cami avlusundan kaldırıldığını aktardı.

"TASARLANMIŞ BİR EYLEM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Hodzic, daha önce de cami avlusuna kasıtlı olarak çöp bırakanlar olduğunu belirterek, "Cami şehir merkezinde bir cami ve şehir merkezinde domuz beslemek yasak. Dolayısıyla bunun tasarlanmış bir eylem olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) katliam ve sürgünlerin yaşandığı bir bölgede yer alan Bratunac'ta, savaş öncesinde 21 binden fazla Müslüman Boşnak yaşarken bugün bu rakam 7 bine kadar gerilemiş durumda.

Aynı bölgede bulunan Srebrenitsa'da da geçmişte soykırım kurbanlarının defnedildiği mezarlığın önünde domuz leşi bırakılmıştı.

Bölgede bugün nüfusları daha az olan Müslüman Boşnaklar, sık sık benzer provokasyonlara maruz kalıyor. (AA)

