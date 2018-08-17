Bosna Hersek Türk ekonomisine güveniyor

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Bakanlar Konseyi'nin, Türkiye ile Revize Serbest Ticaret Anlaşmasını onaylaması, ülkedeki ekonomi uzmanları tarafından olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

Türkiye ekonomisinin son günlerde büyük bir sınav verdiği konusunda hemfikir olan uzmanlar, Türkiye ekonomisinin geleceğinden umutlu olduklarını ve söz konusu anlaşmanın Bosna Hersek ekonomisine katkı sağlayacağını savundu.

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Bosna Hersek Merkez Bankası'nın eski Başkanı Kemal Kozaric, Türk lirasındaki değişimin Bosna Hersek ekonomisine olumsuz yansımayacağını vurguladı.

Kozaric, Türkiye-ABD arasındaki krizin bir an evvel çözülmesini umduklarını belirterek, "Tarafların sorunlarını birbirlerine yaptırım uygulayarak veya gümrük engeli koyarak çözebileceğine inanmıyorum. Bu yalnızca olayların daha da karmaşık hale gelmesine neden olur. Mantığın galip geleceğini umuyorum, zira Türkiye ABD için, ABD ise Türkiye için önemli." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Bosna Hersek'teki yatırımına değinen Kozaric, Bosna Hersek'te yabancı yatırımın yaklaşık 6,5 milyar avro değerinde oluğunu anımsatarak, bunun yaklaşık 210 milyon avrosunun Türkiye'ye ait olduğunu ve Türk kurumlarının bu yatırımları artırabilecek kapasiteye sahip olduğunu dile getirdi.