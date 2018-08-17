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Bosna Hersek Türk ekonomisine güveniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 10:02 | Son Güncelleme

Bosna Hersek Merkez Bankası'nın eski başkanı Kemal Kozaric: - "Türkiye'nin ve Türk kurumlarının gücüne inanıyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı da aldığı önlemlerle otoritesini ortaya koymuş, Türkiye'nin sorunlarla başa çıkabilecek bir ülke olduğunu kanıtlamıştır" - Bosna Hersek Parlamentosu Halk Meclisi Dış ve Ticaret Politikası, Gümrük, Ulaşım ve İletişim Komisyonu Üyesi Martin Raguz: - "Türkiye piyasası, Bosna Hersek için son derece büyük. Gümrük bariyerlerini ortadan kaldırarak Bosna Hersek'ten Türkiye'ye yapılan ihracatı artırabilir, iki ülke arasındaki ticaret hacmini güçlendirebiliriz"

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Bakanlar Konseyi'nin, Türkiye ile Revize Serbest Ticaret Anlaşmasını onaylaması, ülkedeki ekonomi uzmanları tarafından olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

Türkiye ekonomisinin son günlerde büyük bir sınav verdiği konusunda hemfikir olan uzmanlar, Türkiye ekonomisinin geleceğinden umutlu olduklarını ve söz konusu anlaşmanın Bosna Hersek ekonomisine katkı sağlayacağını savundu.

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Bosna Hersek Merkez Bankası'nın eski Başkanı Kemal Kozaric, Türk lirasındaki değişimin Bosna Hersek ekonomisine olumsuz yansımayacağını vurguladı.

Kozaric, Türkiye-ABD arasındaki krizin bir an evvel çözülmesini umduklarını belirterek, "Tarafların sorunlarını birbirlerine yaptırım uygulayarak veya gümrük engeli koyarak çözebileceğine inanmıyorum. Bu yalnızca olayların daha da karmaşık hale gelmesine neden olur. Mantığın galip geleceğini umuyorum, zira Türkiye ABD için, ABD ise Türkiye için önemli." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Bosna Hersek'teki yatırımına değinen Kozaric, Bosna Hersek'te yabancı yatırımın yaklaşık 6,5 milyar avro değerinde oluğunu anımsatarak, bunun yaklaşık 210 milyon avrosunun Türkiye'ye ait olduğunu ve Türk kurumlarının bu yatırımları artırabilecek kapasiteye sahip olduğunu dile getirdi.

Kozaric, Türk halkının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek Türk lirasına sahip çıktığını, Merkez Bankası ve ülkelerine güvendiklerini ifade ederek, "Durum her ne kadar karmaşık olsa da çözülmesi mümkün. Zira Türkiye, Avrupa'yı Asya, Rusya, Çin, Azerbaycan ve İran'da yapacağı faaliyetlerle değiştirebilecek bir jeopolitik konuma sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Yunanistan'ın kaderini yaşamayacağını söyleyen Kozaric, "Türkiye'nin ve Türk kurumlarının gücüne inanıyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı da aldığı önlemlerle otoritesini ortaya koymuş, Türkiye'nin sorunlarla başa çıkabilecek bir ülke olduğunu kanıtlamıştır." diye konuştu.

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- "Bariyerlerin ortadan kaldırılması ihracatı artırabilir"

Bosna Hersek Parlamentosu Halk Meclisi Dış ve Ticaret Politikası, Gümrük, Ulaşım ve İletişim Komisyonu Üyesi Martin Raguz ise, Revize Serbest Ticaret Anlaşmasının hükümlerinden son derece memnun olduğunu dile getirdi.

Raguz, dış ticarette engellerin ortadan kaldırılmasının oldukça önemli bir adım teşkil ettiğini ifade ederek, "Türkiye piyasası, Bosna Hersek için son derece büyük. Gümrük bariyerlerini ortadan kaldırarak Bosna Hersek'ten Türkiye'ye yapılan ihracatı artırabilir, iki ülke arasındaki ticaret hacmini güçlendirebiliriz." diye konuştu.

Bosna Hersek Parlamentosu Ortak Ekonomik Reform ve Gelişim Komisyonu Üyesi Momcilo Novakovic de anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Türkiye ile ABD arasında farklı bariyerler nedeniyle meydana gelen durum, Bosna Hersek'in Türkiye piyasasına giden yolunu açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'in Türkiye piyasasına ürünlerini tanıtırken devlet, entite ve kanton düzeyinde ortak bir tavır sergilemesi gerektiğini ifade eden Novakovic, "Aksi halde pek olumlu gelişmeler bekleyemeyiz." dedi.

Revize Serbest Ticaret Anlaşması, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ihraç edilen etin yanı sıra süt ürünleri, un ve yağ ihracatını da öngörüyor.

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