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Bosna Hersek yeni sığınmacı akınından endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 17:52 | Son Güncelleme

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic: - "Yunanistan'da bulunan 70 bine yakın sığınmacı, AB ülkelerine ulaşmak istiyor. Bu kişilerin büyük bir bölümünün Batı Balkanlar rotasını tercih edeceğini düşünürsek, bu durum Bosna Hersek makamlarını endişelendiriyor"

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic, Yunanistan'da bulunan 70 bine yakın sığınmacının, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ulaşmak istediğini belirterek, "Bu kişilerin büyük bir bölümünün Batı Balkanlar rotasını tercih edeceğini düşünürsek, bu durum Bosna Hersek makamlarını endişelendiriyor." dedi.

Mektic, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bosna Hersek makamlarının sığınmacı krizi noktasında üç kilit faktör üzerine odaklandığını vurgulayarak, bunların, sınırların en etkili biçimde korunması, Bosna Hersek'e giren sığınmacılara insani yardımda bulunulması ve ülke halkına yönelik suçların işlenmesinin önlenmesi olduğunu ifade etti.

Yunanistan'da bulunan ve asıl hedefi AB ülkelerine ulaşmak olan sığınmacıların sayısının çokluğundan duydukları endişeyi dile getiren Mektic, "Bu noktada ciddi problemlerle karşılaşabileceğimizi tahmin ediyoruz. Sığınmacı krizine kesin bir çözüm yok. Bosna Hersek mağdur olmaya devam edecek. Kanton, entite ve devlet makamları olarak çözüm arıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mektic, Yunanistan'da bulunan 70 bine yakın sığınmacının AB ülkelerine ulaşmak istediğini aktararak, "Bu kişilerin büyük bir bölümünün Batı Balkanlar rotasını tercih edeceğini düşünürsek, bu durum Bosna Hersek makamlarını endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

- Bosna Hersek "geçiş" ülkesi

Bosna Hersek makamlarının açıklamalarına göre, ülkede sığınmacı krizinin başladığı 2018'in başından itibaren büyük çoğunluğu Afganistan, Pakistan, Irak ve İran'dan olmak üzere 25 binin üzerinde sığınmacı ülkeye girdi. AB'nin 2016'da Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan güzergahındaki Batı Balkan rotasını kapatmasının ardından binlerce sığınmacı Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için alternatif güzergah olarak Bosna Hersek'i kullanıyor.

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