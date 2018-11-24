- "Bosna Hersek'in Avrupa Birliği ve NATO'ya girmesini hararetle destekliyoruz"

SARAYBOSNA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Cumhuriyeti olarak Bosna Hersek’in birlikteliği, bütüncüllüğü en büyük arzumuz, isteğimiz. Bu bağlamda Bosna Hersek'in Avrupa Birliği’ne ve NATO'ya girmesini hararetle destekliyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, başkent Saraybosna'da, Vakıflar Genel Müdürlüğünce inşa edilen İslam Birliği Öğrenci Yurdu ile Odabaşı Vakıf Konut ve İş Merkezi açılışı törenine katıldı.

Törene gelişinde Saraybosnalı vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ile karşılanan Ersoy, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda yaptığı konuşmada, Balkan coğrafyasının, Türkiye ile olan kuvvetli tarihsel, kardeşlik ve akrabalık bağının önemine işaret etti.

Ersoy, "Atalarımızdan miras kalan kültür varlıklarımızı yaşatmak, ortak değerlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle Bosna Hersek topraklarında bulunan vakıf eserlerimiz ile ilgili iş birliğimiz bir süredir devam ediyor." ifadesini kullandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, ilk kez 2015'te Saraybosna İsa Bey Hamamı'nın kapsamlı restorasyonunu gerçekleştirdiğini ve buranın açılışının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldığını anımsatan Ersoy, 2017'de ise Gradişka Derviş Hanım Medresesi'nin restorasyona alındığını anlattı.