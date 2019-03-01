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Bosna Hersek'in bağımsızlığının yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 22:37 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç: - "Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkilerin ticari hacmi 20 katına çıkmış durumda. İki ülke arasındaki turistik ziyaret oranı da 3 katına çıkmış durumda. Osmanlı İmparatorluğu Bosna Hersek'te bir hoşgörü geleneği bıraktı. Biz de bunu korumayı başardık"

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, "Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkilerin ticari hacmi 20 katına çıkmış durumda. İki ülke arasındaki turistik ziyaret oranı da 3 katına çıkmış durumda. Osmanlı İmparatorluğu Bosna Hersek'te bir hoşgörü geleneği bıraktı. Biz de bunu korumayı başardık." dedi.

Bosna Hersek'in bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosluğunda düzenlenen resepsiyona katılan Sadoviç, burada yaptığı konuşmada, ülkenin referandum sonrasında çok zorlu ve acılı bir süreçten geçtiğini anımsattı.

Bosna Hersek'in bugün Avrupa Birliği yolunda olan bir ülke olduğunu aktaran Sadoviç, "Bosna Hersek, kalkınan ve reformlarla halkının refah seviyesini yükselten bir ülke. Bu yolda tecrübesi çok olan Türkiye'nin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu reformlar sayesinde son yıllarda Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkilerin ticari hacmi 20 katına çıkmış durumda. İki ülke arasındaki turistik ziyaret oranı da 3 katına çıkmış durumda. Osmanlı İmparatorluğu Bosna Hersek'te bir hoşgörü geleneği bıraktı. Biz de bunu korumayı başardık." diye konuştu.

Resepsiyona katılan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da NATO üyeliğinin Bosna Hersek için çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin amacının Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü muhafaza etmek ve NOTA'ya üyeliğini gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'teki yaşama kültürü bütün dünyaya örnek olabilecek nitelikte. Ne yazık ki, radikal ve marjinal düşüncelerin bu birlikte yaşama kültürünü zehirlemeye ilişkin bir çabalarının olduğuna şahitlik ediyoruz. Biz Türkiye olarak genelde Balkanlarda özelde de Bosna Hersek'te her türlü etnik, siyasi ve dini çatışmadan uzak bir yaşam hayal ediyoruz. Biliyoruz ki, Bosna Hersek'teki bir kriz, bir çatışma, küresel bir çatışmayı tetikleme istidadını taşıyor."

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