Bosna Hersek'in bağımsızlığının yıl dönümü

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, "Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkilerin ticari hacmi 20 katına çıkmış durumda. İki ülke arasındaki turistik ziyaret oranı da 3 katına çıkmış durumda. Osmanlı İmparatorluğu Bosna Hersek'te bir hoşgörü geleneği bıraktı. Biz de bunu korumayı başardık." dedi.

Bosna Hersek'in bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosluğunda düzenlenen resepsiyona katılan Sadoviç, burada yaptığı konuşmada, ülkenin referandum sonrasında çok zorlu ve acılı bir süreçten geçtiğini anımsattı.

Bosna Hersek'in bugün Avrupa Birliği yolunda olan bir ülke olduğunu aktaran Sadoviç, "Bosna Hersek, kalkınan ve reformlarla halkının refah seviyesini yükselten bir ülke. Bu yolda tecrübesi çok olan Türkiye'nin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu reformlar sayesinde son yıllarda Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkilerin ticari hacmi 20 katına çıkmış durumda. İki ülke arasındaki turistik ziyaret oranı da 3 katına çıkmış durumda. Osmanlı İmparatorluğu Bosna Hersek'te bir hoşgörü geleneği bıraktı. Biz de bunu korumayı başardık." diye konuştu.