"Bosna Hersek'in kırsalda kalkınması bizim için önemli"

SARAYBOSNA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dost ülke Bosna Hersekli kardeşlerimizin kırsalda kalkınması bizim için son derece önemli." dedi. Pakdemirli, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic tarafından kabul edildi. Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic'le de görüşen Pakdemirli, Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Tarım, Su Yönetimi ve Ormancılık Bakanı Semsudin Dedic ve FBIH Yerinden Edilenler ve Mülteciler Bakanı Edin Ramic'le de bir araya geldi. Temaslarının ardından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde değerlendirmede bulunan Pakdemirli, bugünkü ziyaretinin aslında iki hafta önce Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin Türkiye'ye yaptığı ziyaretin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Temaslarında, iki hafta önce Ankara'da imzalanan güncel serbest ticaret anlaşmasındaki konuları da ele aldıklarını anlatan Pakdemirli, "Dost ülke Bosna Hersekli kardeşlerimizin kırsalda kalkınması bizim için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, kalkınmanın kooperatifler aracılığıyla olduğuna işaret ederek, bu nedenle bugün kendisi ile Tarım Kredi Kooperatifleri yetkililerinin de Saraybosna'ya geldiğini kaydetti. Kırsalda yaşayan insanların göç etmemesi ve doğdukları yerde doyması için neler yapılabileceğini, nasıl bir sistem kurulabileceğini konuştuklarını dile getiren Pakdemirli, görüşmelerde sadece kooperatifçilik değil tarım başta olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını söyledi. Pakdemirli, Bosna Hersek tarafından ahududu ve diğer kırmızı meyveler alımı noktasında bazı talepler olduğunu, ayrıca Bosna Hersek'te hayvan üretimini artırma noktasında neler yapılabileceğini de görüştüklerini ifade etti. Hayvanların düzgün kesimhanelerde kesildikten sonra gerek burada tüketilmesi gerekse civar ülkelere satılması konusunun önemine değinen Pakdemirli, hayvan sağlığı ve takibi noktasında Türkiye'de başlatılan GPS üzerinden takip projesini de Bosna Hersek'e teklif ettiklerinin altını çizdi. - Ticaret hacminde hedef 1 milyar dolar

Pakdemirli, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 700 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatarak, iki ülke liderlerinin de yakından takip ettiği 1 milyar dolar hedefinin ana amaç olduğunu vurguladı. Bu hedefi geçmek istediklerini kaydeden Pakdemirli, şunları söyledi: "Aslında burada Türkiye alan taraf değil, veren taraftır. Kimseye tanımadığı özgürlükleri ve gümrük tarifelerini Bosna Hersek'e tanımıştır. Buradaki beklenti, kırsalın kalkınması ve buraya gelen paranın eşit şekilde dağıldığından emin olmamızdır. Üç ya da beş tüccarın kazandığı değil, köylünün, üreticinin, çiftçinin kazandığı; insanların vatanını, şehrini, kasabasını, köyünü terk etmediği bir düzeni konuşuyoruz." - Yaş çay alım fiyatı memnuniyetle karşılandı Pakdemirli, dün Rize'de açıkladığı 2019 yaş çay alım fiyatının bölgede memnuniyetle karşılandığını belirterek, Rize Ziraat Odasının istediği 3,10 liraya yakın bir fiyat açıkladıklarını dile getirdi. İlk etapta daha düşük bir fiyat düşündüklerini söyleyen Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da cesaretlendirmesiyle, desteklemelerle birlikte 3,04 liraya ulaşan bir fiyatın belirlendiğini anlattı.

Açıklanan yaş çay alım fiyatının üreticiye hayırlı olmasını ve üreticinin iyi bir çay alım sezonu geçirmesini temenni eden Pakdemirli, üreticilerin de gerekli tedbirleri alması ve çaylıkları yenilemesiyle Türkiye'nin dünyanın en iyi çay üreticilerinden biri olarak kalmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi. Bu arada, Saraybosna ziyareti kapsamında bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegovic'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini de ziyaret eden Pakdemirli, Cuma namazını da tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kıldı.

"Bosna Hersek'in kırsalda kalkınması bizim için önemli"

- Bosna Hersek'te bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Dost ülke Bosna Hersekli kardeşlerimizin kırsalda kalkınması bizim için son derece önemli"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bosna Hersek'te

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bosna Hersek'te

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bosna Hersek'te

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bosna Hersek'te

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bosna Hersek'te