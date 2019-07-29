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Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 13:16 | Son Güncelleme

Tokat’a Bosna Hersek’ten Türkçe öğrenmek için gelen öğrenciler kültürel faaliyetler kapsamında köyde şeftali topladıktan sonra hamur açtı, gözleme pişirdi.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÖMER) Türkoloji Bölümünde eğitim gören Bosnalı öğrenciler şehrin doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürünü tanıma fırsatı buluyor.

Tokat’a Bosna Hersek’ten Türkçe öğrenmek için gelen öğrenciler kültürel faaliyetler kapsamında köyde şeftali topladıktan sonra hamur açtı, gözleme pişirdi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÖMER) Türkoloji Bölümünde eğitim gören Bosnalı öğrenciler şehrin doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürünü tanıma fırsatı buluyor. Türkçe’yi ve Türk Kültürünü yaşayarak öğrenmeleri amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında öğrenciler çeşitli aktivitelere katılıyor. Bu kapsamda üniversitenin yolcu otobüsü ile merkeze bağlı Büyükyıldız Köyü Mavi Bahçeye getirilen 40 Bosna Hersek’li öğrenci bahçede şeftali topladı. Dalından şeftali toplayarak tadına bakan öğrenciler köyde doğa ile iç içe yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı. Daha sonra köyde kurulan sac ocaklarda gözleme yapan kadınların yanına geçen öğrenciler hamur açmayı ve sacda pişirmeyi öğrendi. Bosnalı öğrenciler kendileri hamur açıp pişirdikleri çökelekli ve katmerin tadına baktı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Özyer, Bosna Hersek’ten Türkçe dil kursu için Tokat’a yaz okuluna gelen öğrencilerin köyde düzenlenen etkinlikten memnun olduğunu söyledi. Bu tür programların artırılarak devam edeceğini ifade eden Özyer, öğrencilerin kültürel faaliyetlerle önemli kazanımlar elde ettiğini kaydetti.
Bosna Hersek’li öğrenci Neyra Serevina, köyde şeftali toplamaktan mutlu olduklarını, çok eğlendiklerini ifade ederek, “Burası çok güzel, insanlar sıcak kanlı. Bizim şehrimize çok benziyor. Çok beğendik” dedi. Selçuk Yahya ise Bosna Hersek Tuzla Üniversitesinden Tokat’a geldiklerini çeşitli aktivitelerde yer almaktan mutlu olduğunu söyledi.

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi
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