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Bosna Hersekli Türkiye Mezunları Saraybosna’da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 14:39 | Son Güncelleme

Bosna Hersekli Türkiye Mezunları Saraybosna’da buluştu

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından başkent Saraybosna’da “Sosyal Etkileşim” temasıyla 4. Türkiye Mezunları Buluşması düzenlendi.

Buluşmaya, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç’un yanı sıra Türk kurumlarının temsilcileri ile eğitimini Türkiye’nin farklı şehirlerindeki üniversitelerde tamamlayan mezunlar katıldı.

Büyükelçi Koç, burada yaptığı konuşmada, Elazığ’daki depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

TÜMED’in son derece heyecan verici bir dernek olduğunu kaydeden Koç, buluşmanın yüksek katılımla gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkileri bir sunumla anlatan Koç, “Bugüne kadar yapılanlar, bundan sonra yapılacakların garantisidir.” dedi.

Koç, Türkiye’nin Bosna Hersek’e karşı hoşgörü göstergesi olan Fatih Sultan Mehmed’in Ahitnamesi’ne de değinerek, ahitnamenin iki ülke arasındaki ilişkilerin yapı taşı olduğunu ifade etti.

Türkiye mezunlarının iki ülke arasındaki gönüllü elçiler olduklarına dikkati çeken Koç, “Zor bir dönemden geçiyoruz ve bu nefret söyleminin, aşırı uçların, toleransla devrilmesi gereken bir dönemdeyiz.” diye konuştu.

TÜMED Başkanı Merima Smajic de bu yılki buluşma konseptinin farklı olduğunu anımsatarak, mezunların fikirlerine ve sosyal sorumluluk projelerine daha geniş yer verdiklerini söyledi.

Türkiye’nin insani yardımda dünyanın bir numarası olduğunu vurgulayan Smajic, mezunların, Türkiye sevdalarını gerçekleştirecekleri sosyal sorumluluk projeleri ile somutlaştırmaları gerektiğini kaydetti.

Program kapsamında en iyi sosyal sorumluluk projelerinin mimarlarına ödül takdim edildi.

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