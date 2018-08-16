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Bosna Hersekli Türkiye mezunlarından anlamlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:21 | Son Güncelleme

Türkiye Mezunları Derneği, Bosna Hersek'in 387 olan ülke telefon kodunu sembolize eden 3 bin 870 Türk lirası satın alarak Türkiye'nin yanında olduklarını gösterdi

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED), spekülatif ataklara karşı Türkiye'nin yanında olduklarını göstermek için Türk lirası satın aldı.

Başkent Saraybosna'da bir araya gelen dernek üyeleri, Bosna Hersek'in 387 olan ülke telefon kodunu sembolize eden 3 bin 870 lira satın alarak, mezun oldukları Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını gösterdi.

TÜMED Başkanı Adis Alagic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşananları yakından takip ettiklerini belirterek "Türkiye'nin ekonomisinde son dönemde bazı sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye, bunun üstesinden başarıyla gelecektir, buna yürekten inanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin köklü bir ekonomik sisteme sahip olduğunu ve bunu kimsenin zarara uğratamayacağını vurgulayan Alagic, "Dernek olarak sembolik bir rakamla Türk lirası satın aldık. Çok büyük bir meblağ değil ancak Bosna Hersek'in ülke kodu 387'yi sembolize eden 3 bin 870 lira satın alarak Türkiye'nin yanında olduğumuzu göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Alagic, Bosna Hersekli öğrencilerin Türkiye'de her zaman büyük bir misafirperverlikle karşılandığını söyleyerek "Bosna Hersek'te Türk lirası satın alan bir tek biz değiliz. Saraybosna'da bugünlerde Türk lirası bulmak çok zor. Vatandaşlarımız Türkiye'nin yanında." değerlendirmesinde bulundu.

TÜMED üyelerinden Nedzad Avdic de Türkiye'de yaşananları üzüntüyle karşıladığını ifade ederek "Türkiye'ye karınca kararınca destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Buradan bütün Türkiye mezunları ve Bosna Hersek vatandaşlarını Türkiye'ye destek vermeye davet ediyorum. Bu destek para bozdurarak, tatile Türkiye'ye giderek ve burada bulunan Türk mallarını satın alarak verilebilir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bosna hersek TUMED Türkiye yardım

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