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Bosna Hersek'te "2. Brcko İş Forumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 19:13 | Son Güncelleme

"Ekonomik kalkınmada nüfus faktörü" konulu iş forumuna Türkiye'den de iş adamları katıldı

BRCKO (AA) - Bosna Hersek'in Brcko şehrinde bu yıl ikincisi düzenlenen Brcko İş Forumu, Türkiye ve bölge ülkelerinden iş adamlarının katılımıyla başladı.

Brcko Kültür Merkezi'nde düzenlenen "ekonomik kalkınmada nüfus faktörü" konulu iş forumunun açılışında konuşan Forum Direktörü Damir Bulcevic, iki günlük forum kapsamında düzenlenecek panel ve görüşmelerde bölge kalkınmasına dair yeni fikirler üretileceğini ifade etti.

Bosna Hersek'te özellikle genç nüfusun çalışacağı istihdam alanları oluşturulması gerektiğini vurgulayan Bulcevic, foruma bu yıl da katılan Kayserili iş adamlarının desteğiyle Brcko'da bir endüstri merkezi kurmayı planladıklarını söyledi.

Brcko Meclis Başkanı Esed Karic de oluşturulacak yeni istihdam alanları ile Bosna Hersek'ten göçün önüne geçilebileceğini ve bu kişilerin kendi ülkelerinde kalabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ise Hırvatistan-Bosna Hersek-Sırbistan üçgeninde yer alan Brcko'nun konum bakımından önemli bir yatırım bölgesi olduğunu belirterek, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticaretin de sürekli arttığına işaret etti.

Koç, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 700 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Brcko Belediye Başkanı Sinisa Milic de iş forumunun şehirde yeni iş imkanlarının kapılarını açması temennisinde bulundu.

Forum kapsamında bugün "İş ortamı, yatırım, yenilikler, iş birliği ve girişimcilik", "Nüfus, demografik değişimler ve toplum gelişimi" ve "Pazar ve eğitimin ekonomik gelişmeye katkısı" konulu paneller de düzenlendi.

Yarın da katılımcı iş adamları forum kapsamında bir araya gelecek.

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