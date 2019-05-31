SARAYBOSNA (AA) - Bosna savaşının başladığı 1992'de, ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehri ve civarında kollarına bağladıkları beyaz kurdele ya da evlerine astıkları beyaz çarşaf ile tespit edilerek Sırp askerler tarafından öldürülen siviller, "Beyaz Kurdele Günü" kapsamında düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Bosna Hersek genelinde 2012'den beri düzenlenen Beyaz Kurdele Günü etkinlikleri kapsamında, Saraybosna'daki İnsanlığa Karşı Suç ve Soykırım Müzesi tarafından vatandaşlara beyaz kurdele dağıtıldı.

Müzenin kurucularından Jasmin Meskovic, Prijedor'da Sırp olmayan sivillerin beyaz kurdelelerle "mühürlendiğini" anımsatarak, "Beyaz kurdeleler, Sırp olmayan sivillerin koruma altına alınması veya kendilerine destek olunması için takılmadı. Bu acımasız projeyi tasarlayanlar, kurdeleler sayesinde karşılarındaki kişiyi düşman olarak algılayıp, vicdan azabı çekmeden, gözünü bile kırpmadan öldürebiliyordu." ifadelerini kullandı.

Prijedor'un, Bosna Hersek'in en çok toplama kampına sahip şehri olduğunu kaydeden Meskovic, "Prijedor'da beyaz kurdele takanlar, açık hedef haline getirilerek katledildi." dedi.