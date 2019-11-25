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Bosna Hersek'te Devlet Günü vesilesiyle tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:46 | Son Güncelleme

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegovic: - "Devleti olmayan insan, evsiz bir aile gibidir. Bizim bir devletimiz ve evimiz var. Bunu korumalı ve kalkınmasına yardımcı olmalıyız"

Bosna Hersek'te 25 Kasım 1943'te düzenlenen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan bu yana kutlanan Devlet Günü vesilesiyle başkent Saraybosna'da tören yapıldı.

Başkentte 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anısına yaptırılan Sönmeyen Ateş Anıtı'nda düzenlenen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegovic ile çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Devlet Günü'nün 76. yılı kapsamında düzenlenen törende konuşan Dzaferovic, 25 Kasım'ın Bosna Hersek tarihinde oldukça önemli yere sahip olduğuna işaret ederek, "Bosna Hersek o gün devlet olduğunu kanıtladı. O gün bu ülkede yaşayan her halkın eşitliği kanıtlandı. Biz bugün bu eşitlik ilkesi doğrultusunda hareket ediyoruz." dedi.

Törenler kapsamında, Saraybosna yakınlarındaki Hum Dağı'nda Bosna Hersek bayrağı göndere çekildi. Kovaçi Şehit Mezarlığı'nda da tören düzenlendi.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegovic'in kabrine çiçek bırakılan törende konuşan Bakir İzetbegovic, Bosna Hersek'in günden güne güçlenen bir ülke olduğunu ifade ederek, "Devleti olmayan insan, evsiz bir aile gibidir. Bizim bir devletimiz ve evimiz var. Bunu korumalı ve kalkınmasına yardımcı olmalıyız." diye konuştu.

Devlet Günü, ülke genelinde düzenlenen çeşitli programlarla kutlanırken, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) her yıl olduğu gibi bu yıl da tören yapılmadı.

Bosna Hersek'te Devlet Günü, 25 Kasım 1943'te Mrkonjic Grad şehrinde düzenlenen ZAVNOBİH'in ilk oturumundan bugüne kutlanıyor. Oturumda Bosna Hersek'in ulus olma hakkını tekrar kazanması sağlanmış, bin yıllık tarihi sınırları korunmuş ve eski Yugoslavya bünyesindeki 6 eşit cumhuriyetten biri olması güvence altına alınmıştı.

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