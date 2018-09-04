SARAYBOSNA (AA) - EMRE BAŞTUĞ - Bosna Hersek'te kısa bir süre önce yayınlanmaya başlayan "Diriliş Ertuğrul" dizisi, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Ülkenin en çok izlenen kanallarından "Hayat" televizyonunda "Ertuğrul" adıyla Boşnakça altyazılı olarak yayınlanmaya başlayan TRT'nin izlenme rekorları kıran dizisi, vizyondaki ilk haftasında izleyicisinden tam not aldı. Haftada 6 gün gösterilen yapım, ihraç edildiği tüm diğer ülkelerde olduğu gibi Bosna Hersek'te de her yaştan izleyicileri adeta ekrana kilitledi. "Diriliş Ertuğrul" takipçilerinden Bosnalı Dzenan Sadikovic, AA muhabirine yaptığı açıklama, diziyi internetten 2 yıldır takip ettiğini, televizyonda gösterilmeye başladıktan sonra oradan da izlemeye devam ettiğini belirterek, en çok beğendiği karakterlerin Ertuğrul, Turgut ve Bamsı olduğunu söyledi. Televizyonda yayınlanmasının ardından ailesi ve birçok arkadaşının da diziyi takip etmeye başladığını kaydeden Sadikovic, iki ülkenin ortak bir tarihte buluştuğunu, bu sebepten dolayı da Bosna Hersek'te gösterilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Sadikovic, yapımda Boşnak asıllı oyuncu Reshad Strik'in de rol almasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, sadece "Diriliş Ertuğrul" dizisinin değil, bugüne ışık tuttuğu için "Payitaht Abdülhamid" ve benzeri yapımların da Bosna Hersek'te yayınlanması gerektiğini vurguladı. - "Bosna Hersekliler de bu kültürün bir parçası" Dizinin eski oyuncularından Reshad Strik de Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki yakın ilişkiler dolayısıyla "Diriliş Ertuğrul"un bu ülkede daha önce yayınlanmaya başlaması gerektiğini ifade ederek, "Bosna Hersekliler de bu kültürün bir parçası aslında. Bosna Hersek söz konusu tarihin ileri dönemlerinde Balkanlar'da büyük bir rol oynadı." dedi. Bu tür projelerin tarih anlatımı için önem taşıdığını vurgulayan Strik, yapımın Bosna Hersek'te oldukça sevilerek izlendiğini dile getirdi. - "Türk dizileri bir numara" "Hayat" televizyonunun Program Satınalma Sorumlusu Sanela Junuzovic ise Bosna Hersek'te daha çok aşk veya aile hikayelerini konu alan yapımların izlendiğini belirterek, "Diriliş Ertuğrul" ile farklı bir konuyu izleyiciye aktarmak istediklerini söyledi.