Bosna Hersek'te eski askerlerin olaylı protestosu

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşın ardından ordudaki görevlerine son verilen eski askerlerin başkent Saraybosna'da düzenledikleri protestoda yaşanan arbede sonucu 7 polis yaralandı, 2 eski asker gözaltına alındı.

Ülkenin iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nun (FBIH) kendilerine karşı tutumuna tepki göstermek için belirli aralıklarla eylem yapan eski askerler, başkent Saraybosna'daki anayolu trafiğe kapattı.

Saraybosna'da toplanan yüzlerce eski askerin protestosuna müdahale etmek isteyen polis ve göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polisin gaz bombası kullandığı olaylı protestoda yaşanan arbede sonucu 7 polisin yaralandığı ve 2 eski askerin de gözaltına alındığı bildirildi.

Saraybosna Kantonu yetkililerinden yapılan açıklamada, yaralanan polis memurlarının durumlarının ağır olmadığı ve olay yerinde ilk yardım yapıldığı belirtildi.

Bu arada, FBIH binası önünde toplanan yüzlerce eski asker, durumları hakkında acil oturum düzenlenmesi taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine Saraybosna'nın anayolunu trafiğe kapattı.

Mart ayından bu yana belirli aralıklarla protestolar düzenleyen Boşnak ve Hırvat eski askerler, entitenin ilgili makamlarından eski askerlerin kayıt altına alınmasını, gazi derneklerinin finanse edilmesinin sonlandırılmasını ve savaş gazilerine devlet desteği verilmesini talep ediyor.

