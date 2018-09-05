HABER

Bosna Hersek'te eski askerlerin olaylı protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:26 | Son Güncelleme

Bosna Savaşı'nın ardından ordudaki görevlerine son verilen eski askerlerin başkent Saraybosna'da düzenledikleri protestoda yaşanan arbedede 7 polis yaralandı, 2 eski asker gözaltına alındı

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşın ardından ordudaki görevlerine son verilen eski askerlerin başkent Saraybosna'da düzenledikleri protestoda yaşanan arbede sonucu 7 polis yaralandı, 2 eski asker gözaltına alındı.

Ülkenin iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nun (FBIH) kendilerine karşı tutumuna tepki göstermek için belirli aralıklarla eylem yapan eski askerler, başkent Saraybosna'daki anayolu trafiğe kapattı.

Saraybosna'da toplanan yüzlerce eski askerin protestosuna müdahale etmek isteyen polis ve göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polisin gaz bombası kullandığı olaylı protestoda yaşanan arbede sonucu 7 polisin yaralandığı ve 2 eski askerin de gözaltına alındığı bildirildi.

Saraybosna Kantonu yetkililerinden yapılan açıklamada, yaralanan polis memurlarının durumlarının ağır olmadığı ve olay yerinde ilk yardım yapıldığı belirtildi.

Bu arada, FBIH binası önünde toplanan yüzlerce eski asker, durumları hakkında acil oturum düzenlenmesi taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine Saraybosna'nın anayolunu trafiğe kapattı.

Mart ayından bu yana belirli aralıklarla protestolar düzenleyen Boşnak ve Hırvat eski askerler, entitenin ilgili makamlarından eski askerlerin kayıt altına alınmasını, gazi derneklerinin finanse edilmesinin sonlandırılmasını ve savaş gazilerine devlet desteği verilmesini talep ediyor.

PARTNERZenginler oraya akın ediyor! İşte dünyanın en çılgın insanlarıZenginler oraya akın ediyor! İşte dünyanın en çılgın insanları
İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!
Sağlık Bakanlığı, doğuma alınan annenin bebeğini kaybetmesini soruşturuyorSağlık Bakanlığı, doğuma alınan annenin bebeğini kaybetmesini soruşturuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arbede bosna hersek Eski Asker protesto

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

Diğer Haberler
Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.