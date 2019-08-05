HABER

Bosna Hersek'te ev ve araçlara çirkin saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 18:17 | Son Güncelleme

Gornji Vakuf'un Krupa köyünde yaşayan bazı Boşnakların evlerinin duvarları ve araçlarına gamalı haç çizildi, Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınlarını yaralayıcı ifadeler yazıldı

GORNJİ VAKUF (AA) - Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Gornji Vakuf'ta, bazı Boşnakların evlerinin duvarları ve araçlarına gamalı haç çizildi, Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınlarını yaralayıcı ifadeler yazıldı.

Orta Bosna Kantonu Polisinden yapılan açıklamada, Krupa köyündeki 5 araca ve evlerin duvarlarına Nazilerin sembolü olan gamalı haç çizildiği ve Srebrenitsa soykırımına ilişkin kurban yakınlarını yaralayıcı ifadelerin yazıldığı belirtildi.

Gece saatlerinde yapılan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Saldırının mağdurlarından Muhamed Pokvic, evinin duvarlarına yazılanlar nedeniyle son derece üzgün olduğunu belirterek, "Hırvat komşularımız var. Onlarla aramız çok iyi. Olanlar karşısında yüzümüze bakamadılar." dedi.

Köy yönetiminden Anto Batinic de saldırıyı kınadığını belirterek, suçluların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istedi.

Burası sosyal medya tutkunlarının gözdesi olacak! Bakın neredeBurası sosyal medya tutkunlarının gözdesi olacak! Bakın nerede
Binlerce taksiciyi ilgilendiren havalimanı genelgesi için iptal başvurusuBinlerce taksiciyi ilgilendiren havalimanı genelgesi için iptal başvurusu
Tarihi Bulancak İskelesi’ni fırtına vurduTarihi Bulancak İskelesi’ni fırtına vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bosna hersek saldırı tepki

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

Anlaşma neden iptal oldu? Dere açıkladı

Anlaşma neden iptal oldu? Dere açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

Son dakika: Tuzla Piyade Okulu'nun atış alanında yangın

Tuzla Piyade Okulu'nda yangın!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

CHP'den erken seçim açıklaması

Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.