HABER

Bosna Hersek’te göçmen kampında büyük yangın: 30 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 15:57 | Son Güncelleme

Bosna Hersek’in Velika Kladuşa kentinde göçmenlerin kaldığı bir binada yangın çıktı.

Bosna Hersek’te göçmen kampında büyük yangın: 30 yaralı

Bosna Hersek’in Velika Kladuşa kentinde göçmenlerin kaldığı bir binada yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangında biri ağır 30 göçmen yaralandı.
Bosna Hersek üzerinden AB’ye geçmeye çalışan göçmenlerin güzergahları üzerindeki nihai noktalardan olan Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Velika Kladuşa kentinde 670 kadar göçmenin kaldığı binada yangın çıktı. Eski bir fabrika binası olan yapıda erken saatlerde çıkan yangına göçmenlerin yemek yapmak için kullandığı elektrik veya gazla çalışan bir ocağın sebep olduğuna inanılıyor.
Göçmenlere ait 250 kadar yatağın yandığı yangının ardından göçmenlere yeni malzemeler tedarik edilene kadar binanın önüne çadırlar kurulacağı bildirildi.
Görüntülerde göçmenlerin canlarını kurtarmak için camlardan atladıkları gözlendi. 1’i ağır, en az 30 göçmenin yaralandığı yangında bazı göçmenler tedavi için Bihaç kentindeki hastaneye nakledildi.

Bosna Hersek’te göçmen kampında büyük yangın: 30 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Tutuşan ot balyaları güçlükle söndürüldüTutuşan ot balyaları güçlükle söndürüldü
Yalova’da havadan ve karadan trafik denetimiYalova’da havadan ve karadan trafik denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

İlk kez konuştu! Çocuk tacizi ve pedofili...

İlk kez konuştu! Çocuk tacizi ve pedofili...

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.