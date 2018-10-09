Bosna-Hersek’te Halk Sandık Başında

Seçim komisyonu sandıkların yerel saatle sabah 7.00 sularında açıldığını ve saat 11.00’a geldiğinde katılım oranının yüzde 11,4 olduğunu belirtti. Bu 2014’teki katılımın yüzde üç altında kalındığını gösteriyor. Komisyon, oy verme işlemleri sırasında yalnızca teknik bazı aksaklıklardan kaynaklanan küçük seçim ihlalleri yaşandığını bildirdi.

Ayrıca ülkedeki iki özerk yapı olan Sırp Cumhuriyeti ve Boşnak-Hırvat federasyonunun ve 10 kantonunun başkanlarıyla meclis üyeleri seçilecek.

100 bin kişinin ölümüne neden olan savaştan yaklaşık 20 yıl sonra Bosna-Hersek’in önde gelen Sırp, Hırvat ve Müslüman Boşnak partileri seçim kampanyalarını ulusal etiketlerle ve savaş dönemi sözlerini yineledikleri programlarıyla yürüttü. Partiler kampanyaları sırasında belirgin ekonomik ve siyasi vizyonlar ortaya koymakta başarısız oldu.

Bosna-Hersek’te 3,35 milyon kayıtlı seçmen devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri için bugün sandık başına gidiyor. Seçimlerde Bosna Hersek’in üçlü başkanlık konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyeleri seçilecek.

3,5 milyon nüfuslu ülkede 518 koltuk için 7 bin 500 aday yarışıyor. 1992-1995 Dayton Barış Anlaşması altında etnik kotaları olan karmaşık bir hükümet yapılanması oluşturulmuştu.

Uzmanlar Bosna-Hersek'in bu kadar geniş bir yönetim yapılanmasıyla ilerlemesinin zor olduğu görüşünde. Ancak anayasanın değiştirilmesiyle ilgili girişimler Bosna’daki rakip etnik grupların müdahalesine takılıyor.

İktidardaki milliyetçi partiler, 1 milyon kadar parti üyesinin hükümetin farklı kademelerinde görev aldığı sistemi korumak istiyor.

Uzmanlar Sırp ve Hırvat başkanlık adayları Milorad Dodik ve Dragan Coviç’in seçilmeleri halinde Bosna’yı daha da zayıflatacağı görüşünde. Dodik Sirbistan, Coviç ise Hırvatistan tarafından destekleniyor.

Rusya yanlısı Dodik şimdiden Sırp Cumhuriyeti’nin ülkeden ayrılması ve Sırbistan’la birleşmesini istediği şeklinde açıklamalar yaptı. Coviç ise Hırvatlar’ın yönettiği ayrı bir bölge oluşturulması çağrısı yaptı.

Boşnak ve Hırvat partilerin seçim kanununun nasıl değiştirileceği konusunda seçimler öncesinde anlaşma sağlayamaması halinde Federasyon meclisinin üst kanadının bloke olması olasılığı da mevcut.

