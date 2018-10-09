Bosna-Hersek'te halk sandık başında

Yaklaşık 3 milyon 350 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Bosna-Hersek’te halk yerel, bölgesel ve genel seçimler için sandık başına gitti.

1992-1995 yılları arasında Sırplar, Hırvatlar ve Boşnakların taraf olduğu kanlı bir savaşın ardından inşa edilen karmaşık siyasi yapı ve seçim sistemi gereği, Sırp Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Federasyonu olmak üzere iki özerk bölgeden oluşan ülkeyi, üçlü bir başkanlık konseyi yönetiyor.

Sandık sonuçları, temsilciler meclisi ile iki bölgesel parlamentonun üyelerini ve en önemlisi Hırvat, Boşnak ve Sırp üyelerden oluşan üçlü başkanlık konseyini belirleyecek.

Sırp üye için yalnızca Sırp Cumhuriyeti'nde kullanılan oylar, Hırvat ve Boşnak üyeler içinse sadece Bosna-Hersek Federasyonu'nda kullanılan oylar belirleyici olacak.

Devlet başkanlığı görevini yerine getirecek üç üye, 8’er ay dönüşümlü olarak toplam 4 yıl süreyle konseye başkanlık edecek.

‘İstikrarın önünde bir engel'

Savaş sonrası ülkenin durumunu "başarısız bir konsept" olarak yorumlayan, nüfusunun yüzde 82'si Müslüman olan başkent Saraybosna’yı "yabancı topraklar" olarak addeden Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik, bu kez üçlü başkanlık konseyi üyeliğine aday.