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Bosna Hersek'te "Kardeşlik Gecesi" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 23:46 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'te "Kardeşlik Gecesi" düzenlendi

VİSOKO (AA) - Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Visoko'da, "Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Gecesi" düzenlendi.

Bosna Hersek-Türkiye Kardeşlik Platformunca Visoko'daki Mladost Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan binlerce kişi, Boşnak şarkıcı Armin Muzaferija ve Divanhana grubunun yanı sıra Türk şarkıcı Orhan Çakmak'ın şarkılarını dinledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Türkiye'de Bosna Hersek denildiği zaman "Akan sular durur" ifadesinin kullanıldığına işaret ederek "Siz de bu gece Türkiye'ye olan sevdanızı gösterircesine bu salonu doldurdunuz. Bu anlamlı gecede benzer kültürlerimizin olduğunu bir kez daha gördük." diye konuştu.

Platform Başkanı Orhan Çakmak da bu yıl 7'incisi düzenlenen etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirterek Türkiye ve Bosna Hersek’in yüzyıllardır kardeş olduğunu söyledi.

“Ertuğrul 1890” ve “Deliler” filmlerinin yanı sıra “Diriliş Ertuğrul” dizisinde de rol alan Mehmet Pala ise Bosna Hersek’i vatanı gibi gördüğünü anlatarak “Böyle bir kardeşliğe bir parça katkı sunabiliyorsam ne mutlu bana.” dedi.

“Diriliş Ertuğrul”un Bosna Hersek’te gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti aktaran Pala, diziler vesilesiyle birçok kişinin Türkçe öğrendiğini sözlerine ekledi.

Etkinlikte, PTT Genel Müdürlüğü tarafından Visoko Belediyesine 5 adet tekerlekli sandalye bağışında bulunuldu.

Bosna Hersek ve Sırbistan'dan folklor ekiplerinin sahne aldığı gecede genç sanatçılar da Türkçe ve Boşnakça şarkılar seslendirdi. Program sonunda etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunan Türk kurum ve kuruluşlarına teşekkür plaketi verildi.

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bosna hersek Kardeşlik Gecesi Türkiye

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