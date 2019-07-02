Bosna Hersek'te Kayıp Kişiler Çalıştayı başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Kayıp Kişilerin Yakınlarıyla Çalışmayı Destekleme ve Güçlendirme Çalıştayı" başladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Grupo de Accion Comunitaria (GAC) iş birliğinde düzenlenen çalıştayda, kayıp yakınlarının kurduğu derneklerden 70'ten fazla temsilci ve 31 ülkeden uzman bir araya gelerek kayıp kişileri bulma konusundaki deneyim ve uzmanlıklarını paylaşmayı amaçlıyor.

ICRC Avrupa ve Orta Asya Bölge Müdürü Patrick Vial, burada yaptığı açıklamada, kayıp yakınlarının ihtiyaçlarının bazı durumlarda görmezden gelindiğine işaret ederek, "ICRC, kayıp kişilerin bulunma sürecine destek sağlamak için Batı Balkanlar da dahil olmak üzere dünyanın birçok yerindeki aileler ve aile örgütleriyle yakın iş birliği içinde çalışıyor." dedi.

Kayıp kişilerin bulunmasında en büyük sorumluluğun ilgili devlete ait olduğunu belirten Vial, "Uluslararası İnsancıl Hukuk uyarınca aileler sevdiklerine ne olduğunu bilme hakkına sahipler. Devletler de onlara destek sağlamak ve sorularına cevap vermekle yükümlüdürler." değerlendirmesinde bulundu.