Bosna Hersek'te Maglay Kurşunlu Camisi Açılış Töreni

MAGLAY (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Bosna Hersek'in her zaman Türk halkının gönlünde ve aklında olduğunu ifade etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Bosna Hersek'in Maglay şehrindeki tarihi Kurşunlu Camisi'nin açılışında konuşan Çam, yağışlı ve soğuk havaya rağmen törene gelen vatandaşlara Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un selamlarını iletti.

Kurşunlu Camisi'ne ilk kez ailesi ile 2013 yılında geldiğini ve inşaatta incelemelerde bulunduğunu aktaran Çam, caminin restorasyonunda emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek, bu tarihi caminin daha uzun yıllar hayırlı bir şekilde ibadete vesile olması temennisinde bulundu.

Çam, Bosna Hersek'in her daim Türk halkının gönlünde ve aklında olduğunu vurgulayarak, özellikle yatırım ve faaliyetler çerçevesinde bakıldığında Bosna Hersek'in Türkiye için öncelikler sırasında olduğunu söyledi.

Kurşunlu Camisi'nin restorasyonu devam ederken 2014 yılında bölgede sel felaketi yaşandığını anımsatan Çam, o dönemde TİKA aracılığıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde 500'e yakın ev ve işletmenin düzenlenmesine katkı verildiğini ifade etti.