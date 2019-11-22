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Bosna Hersek'te Reis-ul Ulema Kavazovic için menşure töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 21:18 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'te Reis-ul Ulema Kavazovic için menşure töreni

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı (Reis-ul Ulema) Husein Kavazovic, başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Camisi'nde yapılan menşure (yetki) töreni ile yedi yıllık ikinci dönemine resmen başladı.

İkinci kez İslam Birliğinin başkanlığına seçilen Kavazovic için düzenlenen menşure törenine, bölge ülkelerinin İslam topluluklarından da üst düzey temsilciler katıldı.

Törenin ardından konuşan Kavazovic, yedi yıllık ikinci dönemi boyunca Bosna Hersek'i daha güçlü ve istikrarlı bir ülke haline getirmek için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Avrupa'daki bazı kesimlerin Bosnalı Müslümanlar hakkında kötü niyetli açıklamalarda bulunduğuna dikkati çeken Kavazovic, Boşnakların Avrupa tarihinde birçok kez haksızlığa uğradığının altını çizdi.

Kavazovic, birileri kabul etse de etmese de Boşnakların da Avrupa kimliğine sahip Müslüman bir topluluk olduğunu vurgulayarak, "Bizler hem millet hem toplum olarak iyiliğe ve barışa hizmet edeceğiz. Dostlarımıza güvenip düşmanlarımızdan da korunacağız." dedi.

Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nin Avrupa'nın Şark dillerindeki hazinesine ev sahipliği yaptığını aktaran Kavazovic, Bosna Hersek'te kaleme alınmış birçok eserin zamanında Osmanlı sultanları tarafından dahi okunduğunu söyledi.

Törenin ardından Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde "Bosna Hersek Reis-ul Ulemaları 1882-2019 Sergisi" de açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Bosna Hersek İslam Birliği husein kavazovic

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