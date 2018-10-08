Bosna-Hersek’te Sandıktan Milliyetçi Partiler Çıktı 

Bosna-Hersek’te Pazar günü düzenlenen seçimlerde Sırp, Hırvat ve Müslüman etnik partiler bölgelerinde çoğunluk elde etti. Bu durumun ülkenin AB üyeliği yolunda olumsuz etkisi olacağı görüşü hakim.
1992-1995 Bosna Savaşı’nın ardından iktidarda olan Bosna’nın en büyük Sırp, Müslüman ve Hırvat partileri ülkenin karmaşık siyasi yapısı içinde üstünlüklerini koruyor.
100 bin kişinin ölümüne neden olan savaştan bu yana Bosna-Hersek; Sırp Cumhuriyeti, Hırvat Federasyonu ve Müslüman kantonlara ayrılmış durumda. Ülkeyi yöneten başkanlık komisyonunda her üç etnik gruptan birer isim yer alıyor.
Ancak etnik partilerin mutlak üstünlüğü Bosna-Hersek ekonomisinde reform yapılması ve Bosna’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi batılı örgütlere katılması umutlarını azalttı.
Ayrılıkçı lider başkanlık komisyonuna seçildi
Rusya yanlısı Sırp milliyetçi Milorad Dodik’in partisi SNSD, Bosna’da seçimlerin en güçlü partisi oldu. Parti koalisyon ortaklarıyla birlikte hem ulusal parlamentoda hem de özerk Sırp Cumhuriyeti parlamentosunda üstünlük elde etti.
Dodik seçim kampanyasını Sırp Cumhuriyeti’nin Bosna-Hersek’ten ayrılması ve Sırbistan’la birleşmesi üzerine kurdu. Her fırsatta Bosna-Hersek’in devlet olarak varlığını sorgulayan Dodik, Bosna’nın üç etnik grubun liderlerinden oluşan başkanlık komisyonunun üyelerinden biri olarak seçildi.
Ülkenin en büyük Müslüman Boşnak partisi SDA Bosna’nın özerk Boşnak-Hırvat Federasyonu’nu ve Boşnak-Müslüman kantonlarda üstünlük elde etti. Partinin adayı Şefik Caferoviç de başkanlık komisyonuna seçildi.
En büyük Hırvat partisi HDZ liderliğindeki koalisyon, Hırvat Federasyonu parlamentosunda ve Hırvat kantonlarda oyların çoğunluğunu kazandı. Ancak lideri Dragan Coviç başkanlık komisyonunda koltuğu daha ılımlı bir figür olarak görülen Zeljko Komsiç’e kaptırdı.
Savaştan yaklaşık 20 yıl sonra milliyetçi söylemler üzerinden seçim kampanyalarını yürüten Sırp, Hırvat ve Müslüman-Boşnak partiler seçim kampanyalarında ekonomik ya da siyasi bir vizyona yer vermedi.
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