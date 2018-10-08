HABER

Bosna-Hersek’te Sandıktan Milliyetçi Partiler Çıktı 

08.10.2018 22:52 | Son Güncelleme

Pazar günü düzenlenen seçimlerde Sırp, Hırvat ve Müslüman etnik partiler bölgelerinde çoğunluk elde etti

Bosna-Hersek’te Sandıktan Milliyetçi Partiler Çıktı 

Bosna-Hersek’te Pazar günü düzenlenen seçimlerde Sırp, Hırvat ve Müslüman etnik partiler bölgelerinde çoğunluk elde etti. Bu durumun ülkenin AB üyeliği yolunda olumsuz etkisi olacağı görüşü hakim.

1992-1995 Bosna Savaşı’nın ardından iktidarda olan Bosna’nın en büyük Sırp, Müslüman ve Hırvat partileri ülkenin karmaşık siyasi yapısı içinde üstünlüklerini koruyor.

100 bin kişinin ölümüne neden olan savaştan bu yana Bosna-Hersek; Sırp Cumhuriyeti, Hırvat Federasyonu ve Müslüman kantonlara ayrılmış durumda. Ülkeyi yöneten başkanlık komisyonunda her üç etnik gruptan birer isim yer alıyor.

Ancak etnik partilerin mutlak üstünlüğü Bosna-Hersek ekonomisinde reform yapılması ve Bosna’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi batılı örgütlere katılması umutlarını azalttı.

Ayrılıkçı lider başkanlık komisyonuna seçildi

Rusya yanlısı Sırp milliyetçi Milorad Dodik’in partisi SNSD, Bosna’da seçimlerin en güçlü partisi oldu. Parti koalisyon ortaklarıyla birlikte hem ulusal parlamentoda hem de özerk Sırp Cumhuriyeti parlamentosunda üstünlük elde etti.

Dodik seçim kampanyasını Sırp Cumhuriyeti’nin Bosna-Hersek’ten ayrılması ve Sırbistan’la birleşmesi üzerine kurdu. Her fırsatta Bosna-Hersek’in devlet olarak varlığını sorgulayan Dodik, Bosna’nın üç etnik grubun liderlerinden oluşan başkanlık komisyonunun üyelerinden biri olarak seçildi.

Ülkenin en büyük Müslüman Boşnak partisi SDA Bosna’nın özerk Boşnak-Hırvat Federasyonu’nu ve Boşnak-Müslüman kantonlarda üstünlük elde etti. Partinin adayı Şefik Caferoviç de başkanlık komisyonuna seçildi.

En büyük Hırvat partisi HDZ liderliğindeki koalisyon, Hırvat Federasyonu parlamentosunda ve Hırvat kantonlarda oyların çoğunluğunu kazandı. Ancak lideri Dragan Coviç başkanlık komisyonunda koltuğu daha ılımlı bir figür olarak görülen Zeljko Komsiç’e kaptırdı.

Savaştan yaklaşık 20 yıl sonra milliyetçi söylemler üzerinden seçim kampanyalarını yürüten Sırp, Hırvat ve Müslüman-Boşnak partiler seçim kampanyalarında ekonomik ya da siyasi bir vizyona yer vermedi.

PARTNER'Saç Derim Kokuyor!' diyorsanız sizi buraya alalım 'Saç Derim Kokuyor!' diyorsanız sizi buraya alalım
Romanya’da eşcinsel evlilikleri zorlaştıran referandum geçersizRomanya’da eşcinsel evlilikleri zorlaştıran referandum geçersiz
New York’taki Kazada Şoför Ehliyetsiz Araç Ruhsatsız Çıktı New York’taki Kazada Şoför Ehliyetsiz Araç Ruhsatsız Çıktı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

İlginizi Çekebilir

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Hindistan'da iğrenç olay! Biri tecavüz etti, diğeri video çekti

Hindistan'da iğrenç olay! Biri tecavüz etti, diğeri video çekti

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.