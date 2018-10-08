Bosna-Hersek’te Sandıktan Milliyetçi Partiler Çıktı 

Bosna-Hersek’te Pazar günü düzenlenen seçimlerde Sırp, Hırvat ve Müslüman etnik partiler bölgelerinde çoğunluk elde etti. Bu durumun ülkenin AB üyeliği yolunda olumsuz etkisi olacağı görüşü hakim.

1992-1995 Bosna Savaşı’nın ardından iktidarda olan Bosna’nın en büyük Sırp, Müslüman ve Hırvat partileri ülkenin karmaşık siyasi yapısı içinde üstünlüklerini koruyor.

100 bin kişinin ölümüne neden olan savaştan bu yana Bosna-Hersek; Sırp Cumhuriyeti, Hırvat Federasyonu ve Müslüman kantonlara ayrılmış durumda. Ülkeyi yöneten başkanlık komisyonunda her üç etnik gruptan birer isim yer alıyor.

Ancak etnik partilerin mutlak üstünlüğü Bosna-Hersek ekonomisinde reform yapılması ve Bosna’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi batılı örgütlere katılması umutlarını azalttı.

Ayrılıkçı lider başkanlık komisyonuna seçildi

Rusya yanlısı Sırp milliyetçi Milorad Dodik’in partisi SNSD, Bosna’da seçimlerin en güçlü partisi oldu. Parti koalisyon ortaklarıyla birlikte hem ulusal parlamentoda hem de özerk Sırp Cumhuriyeti parlamentosunda üstünlük elde etti.