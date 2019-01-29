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Bosna Hersek'te "Sırp Cumhuriyeti" gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 20:52 | Son Güncelleme

Boşnak partisi SDA'nın, ülkedeki iki entiteden biri Sırp Cumhuriyeti'nin adının yeniden sorgulanması için Anayasa Mahkemesine başvuracağını açıklaması gerginliğe neden oldu - Boşnak partisi, entitenin adındaki "Sırp" ifadesinin bu bölgede yaşayan diğer halklara yönelik ayrımcılık olduğunu savunurken, Sırp lider Milorad Dodik, SDA'nın bu girişiminin "anayasal düzeni yıkmaya yönelik" olduğunu ileri sürdü

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) ülkedeki iki entiteden biri Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) adının yeniden sorgulanması için Anayasa Mahkemesine başvuracağını açıklaması gerginliğe yol açtı.

Merhum Boşnak lider Aliya İzetbegovic tarafından kurulan ve halen ülkedeki en güçlü Boşnak partisi konumunda olan SDA'dan yapılan açıklamada, entitenin adındaki "Sırp" ifadesinin bu bölgede yaşanan Boşnak ve Hırvatlara yönelik ayrımcılık olduğu ifade edildi.

Bosna Hersek gibi çok milletli bir toplumda, entitenin adının sadece bir millet ile bağdaştırılmasının anayasaya aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, Bosna Hersek Anayasası'na göre ülkedeki üç kurucu milletin (Boşnak, Sırp ve Hırvat) ülkenin tamamında eşit olduğu hatırlatıldı.

Sırp Cumhuriyeti'nin, anayasaya göre çok milletli bir entite olduğuna ve bu entitedeki milletlerin eşit haklara sahip olması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, dolayısıyla entitenin adında sadece bir milletin temsil edilip diğer ikisinin görmezden gelinemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, Sırp Cumhuriyeti adının anayasaya uygun hale getirilmesi için parti olarak yasal süreç başlatılacağı ifade edildi.

- Sırplar tepki gösterdi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, düzenlediği basın toplantısında, SDA'nın girişiminin "anayasal düzeni yıkmaya yönelik" olduğunu belirterek, bu hamlenin "ülkenin ayrışması için yapılmış bir hamle" olduğunu savundu.

Sırp lider, girişimden vazgeçilmediği sürece başında bulunduğu Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinin (SNSD) SDA ile tüm koalisyon görüşmelerini sonlandırdığını açıkladı.

Sırp Cumhuriyetinin anayasal olduğunu ifade eden Dodik, daha önce de SDA tarafından benzer bir girişimde bulunulduğunu ancak dış güçlerin baskısı ile bundan vazgeçildiğini savundu.

SDA'nın girişiminin "kabul edilemez" olduğunu belirten Dodik, Boşnakları "Bosna Hersek içinde kendilerinden başka kimseyi istememekle" suçladı.

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bosna hersek Milorad Dodik RS SDA Sırp Cumhuriyeti

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