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Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 11:01 | Son Güncelleme

Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, sonbahar renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor

SARAYBOSNA (AA) - Zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, sonbaharın gelişiyle eşsiz güzelliğe büründü.

Doğanın farklı renklerini yansıttığı sonbaharda adeta kartpostalları andıran Saraybosna'da, sarı ve kahverenginin buluşmasıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Eşsiz bir doğaya sahip Saraybosna'daki milli parklar, şelaleler ve yürüyüş yolları, sonbaharın gelmesiyle fotoğraf tutkunlarının da en uğrak adresi oldu.

Bosna Nehri'nin kaynağının bulunduğu "Vrelo Bosne" Milli Parkı'nın yanı sıra şehir merkezindeki "Vilsonovo" Yürüyüş Yolu, yaprakların sararıp dökülmesiyle adeta görsel şölen yaşatıyor.

Saraybosna yakınlarındaki Skakavac Şelalesi de sonbaharın tüm tonlarının bir arada görülebildiği ve özellikle hafta sonları şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenlerin sıklıkla geldiği doğal bir güzellik.

Masalsı bir manzaraya sahip şelalenin etrafındaki yemyeşil çamların arasında bulunan sarı, kahverengi ve kırmızı tonlarındaki diğer ağaçlar, yağlı boya resimlerini andırıyor.

Her mevsim güzelliğiyle ziyaretçilerini etkileyen Bosna Hersek, yaprakların yerleri kapladığı sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
bosna hersek manzara sonbahar

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