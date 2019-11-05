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Bosna Hersek'te soykırım kurban yakınlarından İsveç Büyükelçiliği önünde "Nobel" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:14 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'te soykırım kurban yakınlarından İsveç Büyükelçiliği önünde "Nobel" protestosu

SARAYBOSNA - Nobel Edebiyat Ödülü'nün İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepkili olan Bosna Hersekli soykırım kurbanı yakınları protesto düzenledi.

Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneğince İsveç'in Saraybosna Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoya katılanlar, Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Handke'nin Nobel'e layık görülmesine tepki gösterdi.

Üzerinde "Peter Handke'yi ödüllendirmek Slobodan Milosevic'i ödüllendirmektir" ve "Soykırımı inkar etmek soykırımın son safhasıdır" yazılı dövizler taşıyan kurban yakınları, Handke'nin böyle bir ödülü almayı hak etmediğini ifade etti.

Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Murat Tahirovic, yaptığı açıklamada, Handke'nin Bosna Hersek'te işlenen savaş suçlarını görmezden geldiğini ve savaş suçlarını desteklediğini anımsatarak, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisini bu hatadan geri dönmeye çağırdı.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic de Handke'ye Nobel Ödülü verilmesinin "daha önce işlenmiş suçlara yenisini eklemek" anlamına geldiğini vurguladı.

Protestoya katılanlar, açıklamaların ardından olaysız bir şekilde büyükelçilik önünden ayrıldı.

- Handke'nin Sırp hayranlığı

Lahey'deki uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı olan Handke, Kosova'daki savaş sürerken yayınladığı bir makalesinde de Sırplara destek mesajları vermişti.

Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" ileri süren Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına da asla inanmadığını ifade etmişti.

Milosevic'in 2006'daki cenaze törenine de katılan Handke, "Yugoslavya için, Sırbistan için, Slobodan Milosevic için buradayım." ifadelerini kullanmıştı.

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Bosna Savaşı kurban yakınları nobel ödülü Peter Handke protesto

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