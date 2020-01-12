HABER
  4. Bosna Hersek'te Uygur Türklerine destek yürüyüşü düzenlendi

Bosna Hersek'te Uygur Türklerine destek yürüyüşü düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 20:23 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'te Uygur Türklerine destek yürüyüşü düzenlendi

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yürüyüş düzenlendi.

Bosna Hersek Mısır Birliği tarafından Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) bünyesindeki Sınırların Ötesinde Uluslararası Gençlik Kulübü (IYBB) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) iş birliğinde düzenlenen yürüyüşe çok sayıda Bosna Hersekli katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, Çin tarafından kurulan toplama kamplarına kapatılan Uygur Türklerinin yalnız olmadığı mesajını verdi.

Başkentteki tarihi Başçarşı'dan başlayan yürüyüşe katılanlar "Uygurlara Özgürlük", "Adaletsizliğe Son" ve "Uygurları Kurtarın, Soykırıma Son Verin" yazılı dövizler taşıdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'le canlı yayında görüştüErdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'le canlı yayında görüştü
Kars’ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktıKars’ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bosna hersek destek Uygur

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünyanın merakla beklediği görüntü geldi!

Tüm dünyanın merakla beklediği görüntü geldi!

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Kanada'da nükleer santralde verilen 'acil durum' uyarısıyla ilgili yeni gelişme!

Kanada'da nükleer santralde verilen 'acil durum' uyarısıyla ilgili yeni gelişme!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

İlber Ortaylı ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İlber Ortaylı ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyeti'nde flaş atamalar!

İstanbul Emniyeti'nde flaş atamalar!

Filipinler’de volkanik tsunami alarmı! Alarm seviyesi 4'e yükseldi, her an patlayabilir!

Alarm seviyesi 4'e yükseldi! Artık her an olabilir!

THY, Filipinler'deki yanardağ patlaması nedeniyle uçuşları iptal etti

THY'den 'uçuş iptali' açıklaması!

Mersin'de asker eğlencesinde silahla vurulan kadın hayatını kaybetti!

Asker eğlencesi kana bulandı!

Antalya'da 55 gündür aranan yaşlı adamın cesedi bulundu

55 gündür aranıyordu cesedi bulundu!

14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık hafızasıyla şaşırtıyor!

Otizmli Yunus Emre hafızasıyla şaşırtıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.