Bosna Hersek'te yeni hükümet için uzlaşma sağlandı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te geçen yıl ekim ayında yapılan genel seçimin ardından ülkedeki en büyük Boşnak, Sırp ve Hırvat siyasi partiler yeni hükümetin kurulması noktasında uzlaşma sağladı.

Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi, bugünkü olağanüstü oturumunda, Sırp partisi Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinden (SNSD) Zoran Tegeltija'yı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu kararın birilerinin "kaybeden" ya da "kazanan" olduğu anlamına gelmediğini belirterek, "Burada kazanan Bosna Hersek ve halkıdır." dedi.

Son iki ay içinde NATO temsilcileri ile beraber yoğun şekilde çalışarak bugün kabul edilen Reform Programı'nı hazırladıklarını aktaran Dzaferovic, hem NATO hem de müttefik ülkeler tarafından desteklenen bu belgenin hukukun üstünlüğü prensibini temel aldığını söyledi.

Dzaferovic, varılan anlaşmanın uzun zamandır aktif olmayan meclis çalışmalarını da canlandıracağını belirterek, "Bu karar oybirliğiyle alındı. Dzaferovic'in ya da (konseyin diğer üyeleri) Zeljko Komsic ve Milorad Dodik'in dikte etmesiyle alınmadı." ifadelerini kullandı.