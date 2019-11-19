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Bosna Hersek'te yeni hükümet için uzlaşma sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 19:26 | Son Güncelleme

Devlet Başkanlığı Konseyi, Sırp partisi SNSD'den Zoran Tegeltija'yı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te geçen yıl ekim ayında yapılan genel seçimin ardından ülkedeki en büyük Boşnak, Sırp ve Hırvat siyasi partiler yeni hükümetin kurulması noktasında uzlaşma sağladı.

Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi, bugünkü olağanüstü oturumunda, Sırp partisi Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinden (SNSD) Zoran Tegeltija'yı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu kararın birilerinin "kaybeden" ya da "kazanan" olduğu anlamına gelmediğini belirterek, "Burada kazanan Bosna Hersek ve halkıdır." dedi.

Son iki ay içinde NATO temsilcileri ile beraber yoğun şekilde çalışarak bugün kabul edilen Reform Programı'nı hazırladıklarını aktaran Dzaferovic, hem NATO hem de müttefik ülkeler tarafından desteklenen bu belgenin hukukun üstünlüğü prensibini temel aldığını söyledi.

Dzaferovic, varılan anlaşmanın uzun zamandır aktif olmayan meclis çalışmalarını da canlandıracağını belirterek, "Bu karar oybirliğiyle alındı. Dzaferovic'in ya da (konseyin diğer üyeleri) Zeljko Komsic ve Milorad Dodik'in dikte etmesiyle alınmadı." ifadelerini kullandı.

- SDA, SNSD ve HDZ hükümeti olacak

Varılan uzlaşmaya göre yeni hükümet ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) yanı sıra Sırp partisi SNSD ve Bosna Hersek Hırvat Demokratik Birliği (HDZ BİH) öncülüğünde oluşturulacak.

HDZ BİH Genel Başkanı Dragan Covic de yaptığı açıklamada, hükümetin kurulacak olmasının Bosna Hersek için büyük bir adım olduğunu belirterek, AB ve NATO'ya entegrasyon süreçlerinin hızlandırılmasının Bosna Hersek'e uzun vadede kalkınma vizyonu sunduğunu ifade etti.

SNSD Sözcüsü Radovan Kovacevic ise bugünkü oturumda NATO'nun talep ettiği Yıllık Ulusal Plan'ın (ANP) değil, sadece bir "belgenin" onaylandığını aktararak, NATO Genel Merkezi'ne gönderilecek Reform Programı'nın, Bosna Hersek'in NATO'ya üyeliğini öngörmediğini söyledi.

Bu belgenin NATO ile Bosna Hersek arasında iş birliğini öngördüğünün altını çizen Kovacevic, SNSD olarak başından beri NATO üyeliğine karşı, ama NATO ile iş birliğine açık olduklarını sözlerine ekledi.

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