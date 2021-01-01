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Bosna Hersek’te yılbaşı gecesinde karbonmonoksit zehirlenmesi: 8 ölü

01.01.2021 17:43 | Son Güncelleme:
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Bosna Hersek’in Tribistovo köyünde yılbaşı kutlaması için bir araya gelen 8 genç karbonmonoksit zehirlemesi sonucu hayatını kaybetti.Bosna Hersek yeni yılın ilk gününe kötü haberle uyandı.

Bosna Hersek’in Tribistovo köyünde yılbaşı kutlaması için bir araya gelen 8 genç karbonmonoksit zehirlemesi sonucu hayatını kaybetti.
Bosna Hersek yeni yılın ilk gününe kötü haberle uyandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, başkent Saraybosna’nın 150 kilometre güneybatısında yer alan Tribistovo köyündeki bir kulübede yılbaşı kutlaması sırasında 8 gencin karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiği duyuruldu.
Yerel polis sözcüsü Martina Medic, polisin yerel saatle 10.00 civarında gelen ihbar doğrultusunda köye ulaştığını belirtti. Köyün bağlı olduğu Posusje Belediyesi tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada ise "hayatını kaybeden 8 gencin yasının tutulduğu" belirtildi.
Bosna Hersek medyası, aralarında gençlerin ve öğrencilerin de bulunduğu 8 kişinin ölümünün, ısınma amaçlı kullanılan bir jeneratörden kaynaklandığını belirtti.

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