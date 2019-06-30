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Bosna Hersek'teki 509. Ayvaz Dede Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 17:57 | Son Güncelleme

Prusac kasabasında düzenlenen 509. Ayvaz Dede Şenlikleri binlerce kişinin katılımıyla kılınan öğle namazıyla sona erdi - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç: -"Zahmetli de olsa Ayvaz Dede'nin bulunduğu yere çıkmak, binlerce insanın arasında bulunmak, o günleri tekrar yaşamak ve öğle namazını kılmak büyük bir şeref oldu"

PRUSAC (AA) - Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Prusac kasabasında bu yıl 509'uncusu düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, binlerce kişinin katılımıyla kılınan öğle namazıyla sona erdi.

Ülkede Müslümanlığın kabul edilmesinin önemli sembollerinden Manisalı Ayvaz Dede anısına düzenlenen şenliklerin merkezi töreni, Ayvaz Dede'nin kasabadaki kuraklığa karşı 40 gün 40 gece dua ettiği dağda yapıldı.

Törene katılan binlerce kişi inanışa göre kayanın yarılıp suyun çıktığı ve kuraklığın son bulduğu yerde dua etti, öğle namazı kıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic'i temsilen törende bulunan Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic, yaptığı konuşmada, Ayvaz Dede'nin Allah'a sonsuz inanç ve itaati temsil ettiğini belirterek, "Bugün 509 yıl önce dedelerimizin yaptığı gibi Allah'ın huzurunda buluştuk. İnancımızı ve geleneklerimizi korumak için bir araya geldik." dedi.

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic de Ayvaz Dede Şenliklerinin Bosna Hersek'teki en önemli etkinliklerden biri olduğuna işaret ederek, "Kültürümüzle gurur duymalı ve geleceğimizi bu temellerde inşa etmeliyiz. Birçok kez yıkmak istediler ancak biz güçlenerek ayakta kaldık." dedi.

- "Ayvaz Dede bir evliyadır"

Şenliğe katılan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç ise Bosna Hersek'e 1997'den bu yana birçok kez geldiğini anımsatarak, "Buraya geldim, bu güzelliği gördüm. Zahmetli de olsa Ayvaz Dede'nin bulunduğu yere çıkmak, binlerce insanın arasında bulunmak, o günleri tekrar yaşamak ve öğle namazını kılmak büyük bir şeref oldu." dedi.

Türkiye'de Boşnakların çok sevildiğini söyleyen Arınç, "Hem savaş yıllarında (1992-1995) hem daha sonrasında burasıyla ilgimizi hiç kesmedik. Boşnak kardeşlerimizin huzuru için dua ediyoruz ve burada şehit düşenleri her zaman Fatihalarımızın içerisine koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Arınç, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Ayvaz Dede bir alperendir, evliyadır. Onun duası ve himmetiyle burada mükemmel bir olay yaşanmış. Biz bu olayı tekrar yaşamak üzere geldik."

Yarım asırdır devam eden ülkenin en uzun soluklu etkinliğinde Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden yola çıkan yüzlerce atlı görsel bir şölen oluştururken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliğinin konseri de büyük bir ilgiyle izlendi.

Semazen gösterisinin de yapıldığı törende ayrıca 7 yaşındaki en genç atlı Mirhad Dedic ile 74 yaşındaki en yaşlı atlı Emin Bektic'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu merkezi törene Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı'nın yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı.

- Ayvaz Dede kimdir?

Ayvaz Dede, tıpkı Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerindendir.

Manisa Akhisarlı bir derviş olan Ayvaz Dede inanışa göre, 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Donji Vakuf kentinin Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa gelip burada 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye suyu getirmek için ibadet eden Ayvaz Dede, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördü. Boynuz sesiyle uykusundan uyanan derviş, karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı buldu.

Bu olayın ardından bölge suya kavuştu, kuraklık sona erdi. Mucizevi olayı duyan bölge halkı, Müslüman oldu.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947 yılında yasaklanan şenlikler, 1990 yılında yeniden düzenlenmeye başladı.

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Ayvaz Dede Şenlikleri bosna hersek PRUSAC tören

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