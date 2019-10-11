Bosna Hersek'teki "Kardeşlik Günleri"nde Türk askerine destek

ZENİCA (AA) - Bosna Hersek'in Zenica şehrinde düzenlenen "8. Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri" etkinliğinde Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları yükseldi.

Bosna Hersek-Türkiye Kardeşlik Platformu tarafından Zenica'daki Aliya İzetbegoviç Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğin açılışı Mehter marşıyla yapıldı.

Platform Başkanı Orhan Çakmak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Onlara evimizi açtık. Askerlerimiz barış getirmek için teröristlerle mücadele ediyor. Suriye'deki katliama, çocuk katillerine karşı mücadele ediyorlar şu anda. Sizlerin dualarını bekliyoruz." dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de Bosna Hersek ve Türkiye'nin et ve tırnak gibi olduğunu dile getirerek, "Bugün de Türkiye sınırlarından binlerce kilometre uzaktan gelip, komşu olanlarla aramıza girmeye çalışanlar var. Coğrafyaya barış ve huzur değil, acı ve gözyaşı getiriyorlar. Bizler ise hep birlikte daha fazla iyilik ve güzelliğin peşinde olacağız." ifadelerini kullandı.