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"Bosna Hersek'teki potansiyeli gönül birliklerinin ötesine taşımalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 12:24 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'te Türkiye mezunlarıyla bir araya gelen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren: - "Bosna Hersek'teki potansiyeli gönül birliklerinin ötesine taşımamız lazım. Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkileri farklı bir noktaya taşımamız gerekiyor"

FOJNİCA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Bosna Hersek'te yaklaşık 800 Türkiye mezunu bulunduğunu ifade ederek, "Bosna Hersek'teki potansiyeli, gönül birliklerinin ötesine taşımamız lazım. Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkileri farklı bir noktaya taşımamız gerekiyor." dedi.

Eren, Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından Fatih Sultan Mehmed'in Bosna Hersek'i fethinden sonra ülkedeki Fransisken rahiplere özgürlük bahşettiği Ahidname'nin 555 yıldır koruma altında tutulduğu "hoşgörü şehri" Fojnica'da devam eden "3. Türkiye Mezunları Buluşması"nda mezunlarla bir araya geldi.

YTB Başkanı Eren, burada yaptığı konuşmada, YTB olarak 2012'den beri Türkiye Bursları adı altında yurt dışından öğrencilere Türkiye'de burslu eğitim verdiklerini anımsatarak, "Türkiye, 1992 yılında başlattığı büyük burs projesine 2012'de YTB ile devam etti. Bu yıl 135 bin öğrenciden online başvuru aldık ve 4 bine yakın öğrenciyi burslandıracağız. Şu an 17 bin öğrenci kurumumuz tarafından burslandırılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde 150'ye yakın ülkede Türkiye mezunu bulunduğuna işaret eden Eren, mezunların ülke ilişkilerini geliştirmek adına dernekleşmesini desteklediklerini belirtti.

Eren, Bosna Hersek'te TÜMED'in kendi imkanlarıyla 2015'te kurulduğunu ifade ederek, Türkiye'nin günümüzde bazı zorluklarla karşılaşsa da son 16 yılda hem dış hem de iç politikada son derece önemli gelişme gösterdiğini aktardı.

Bosna Hersek'te yaklaşık 800 Türkiye mezununun bulunduğunu söyleyen Eren, "Mezunlarımızın içerisinde özel sektörde çalışanlar var. Bazıları Türk kurumlarında çalışıyor. Dolayısıyla burada ciddi bir potansiyel ortaya çıkıyor. Bosna Hersek'teki potansiyeli, gönül birliklerinin ötesine taşımamız lazım. Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkileri farklı bir noktaya taşımamız gerekiyor." diye konuştu.

Eren, YTB olarak mezun dernekleriyle iletişimi devam ettireceklerini ifade ederek, YTB'nin mezunlarının hayata geçireceği projelerde de yer almaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

TÜMED tarafından düzenlenen "3. Türkiye Mezunları Buluşması" kapsamında YTB Başkanı Eren, mezun öğrencilerle Bosna Hersek'in doğal güzelliklerinden Prokosko Gölü'ne giderek öğrencilerle sohbet etti, Bosna Hersek'teki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Fojnica'da dün yaklaşık 60 mezun öğrencinin katılımıyla açılış programı ve çalıştaylarla başlayan mezun buluşması, bugün yapılan gezinin ardından sona erdi.

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Abdullah Eren bosna hersek Türkiye mezunları

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