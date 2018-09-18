Bosna Hersek'teki TMV okulu yeni eğitim-öğretim yılına başladı

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Bosna Hersek'teki okulları, düzenlenen törenle yeni eğitim-öğretim yılına başladı.
TMV'nin Saraybosna'daki kampüsünde düzenlenen törene Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyetinin (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve TMV Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
RS Başkan Yardımcısı Salkic, törende yaptığı açıklamada TMV okullarının Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki dostluğun kanıtı olduğunu ifade ederek, "Umarım bu okul, faaliyetleriyle Bosna Hersek'in temellerini de güçlendirir. Zira eğitim her devletin temelidir." dedi.
Büyükelçi Koç da TMV'nin Bosna Hersek'in diğer şehirlerinde de yaygınlaşması temennisinde bulunarak vakfın faaliyet gösterdiği ülkelerle Türkiye arasında köprü oluşturacağını vurguladı.
Koç, "FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından eğitimin doğru ellerde olması, eğitimin doğru adreslerde bulunması esasen geleceğimizin de garantisini oluşturuyor. Bu bakımdan başta TMV olmak üzere hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bizler de sahada desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz ki daha kalıcı, daha sağlam daha iyi nesiller yetişsin, okullar başarıyla süreçlerini devam ettirsin." ifadelerini kullandı.
Bosna Hersek'teki Maarif okullarının TMV'nin 147. okulu olduğunu söyleyen Kabaktepe de 2 yılda 140 eğitim yuvasını tüm dünyaya kavuşturduklarını anımsattı.
Eğitim süreçlerinin önemine dikkati çeken Kabaktepe, "Maarif Vakfı, hem insanlığın hem de faaliyet gösterdiği ülkelerin faydasına olacak. Bunlar arasında bir köprü, bir bağ, bir kardeşlik oluşturacak, hiçbir ülkenin çocuğunu, vatandaşını, kendi ülkesinden, kendi değerinden koparmayacak. Onları hiçbir ülkenin, hiçbir kişinin, hiçbir kurumun adamı olmaya değil, kendilerini inşa edecek bir zemine hazırlayacak." açıklamasında bulundu.
Okulun kapasitesinin 800 kişilik olduğunu aktaran Kabaktepe, gelecek dönemlerde Bosna Hersek'in diğer şehirlerinde de faaliyet göstereceklerini anımsatarak, "Türkiye adına bundan sonra tüm dünyada faaliyet gösterecek tek eğitim kurumu Maarif Vakfı okullarıdır." dedi.
Balkanlar'ın, TMV'nin en çok önem verdiği bölgelerden biri olduğunu kaydeden Kabaktepe, Bosna Hersek'in yanı sıra Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Romanya'da da faaliyet gösteren TMV'nin, faaliyet alanına diğer Balkan ülkelerini de ekleyeceğini söyledi.
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