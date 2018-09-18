Bosna Hersek'teki TMV okulu yeni eğitim-öğretim yılına başladı

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Bosna Hersek'teki okulları, düzenlenen törenle yeni eğitim-öğretim yılına başladı.

TMV'nin Saraybosna'daki kampüsünde düzenlenen törene Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyetinin (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve TMV Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

RS Başkan Yardımcısı Salkic, törende yaptığı açıklamada TMV okullarının Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki dostluğun kanıtı olduğunu ifade ederek, "Umarım bu okul, faaliyetleriyle Bosna Hersek'in temellerini de güçlendirir. Zira eğitim her devletin temelidir." dedi.

Büyükelçi Koç da TMV'nin Bosna Hersek'in diğer şehirlerinde de yaygınlaşması temennisinde bulunarak vakfın faaliyet gösterdiği ülkelerle Türkiye arasında köprü oluşturacağını vurguladı.

Koç, "FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından eğitimin doğru ellerde olması, eğitimin doğru adreslerde bulunması esasen geleceğimizin de garantisini oluşturuyor. Bu bakımdan başta TMV olmak üzere hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bizler de sahada desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz ki daha kalıcı, daha sağlam daha iyi nesiller yetişsin, okullar başarıyla süreçlerini devam ettirsin." ifadelerini kullandı.