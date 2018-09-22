Katılımcılara YTB'nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Kazancı, "Başkanlığımız 2010 yılında kuruldu, temel olarak diaspora alanında çalışmalar yürütüyor, yurt dışındaki Türk vatandaşları ile ilgili çalışmalar yürütüyor, bunun yanında soydaş ve akraba topluluklarla ilgili kültürel sosyal faaliyetler yürütüyor. Ve üçüncü alanımız da Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencilere burs imkanı sağlamak." diye konuştu.

Etkinliğin açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Kültür ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Murat Kazancı, Bosna Hersek'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından, ülkenin orta kesimindeki Fojnica şehrinde düzenlenen "3. Türkiye Mezunları Buluşması"na katılan yaklaşık 60 Türkiye mezunu, iki günlük program kapsamında düzenlenen çalıştay ve farklı etkinliklerle tecrübelerini birbirleriyle paylaşma fırsatı buluyor.

Mezunlara yönelik çalışmaların çok geciktirildiğini ifade eden Kazancı, "2017 yılında 'mezun yılı' çalışması başlattık, çok kapsamlı çalışmalar yürütüldü, mezunların dernekleşmeleriyle ilgili faaliyetler yürütüldü. Bu çalışmalar 2018 de yürütüldü, önümüzdeki dönemde de yoğun bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz." dedi.

Kazancı, yılın mezunu ödülleri gibi bir konsept üzerinde çalıştıklarını ve gelecek yıl belli alanlarda öne çıkmış, başarı sağlamış kişilere de ödül verme gibi farklı uygulamaları hayata geçireceklerini kaydetti.

Mezunların ülkelerarası ilişkilerde çok önemli bir yere sahip olduklarını vurgulayan Kazancı, "Sizler adeta bir güç merkezisiniz. Hem Türkiye olarak bizlerin, hem de Bosna Hersek kurumlarının, üniversitelerden kamu kurumlarına kadar dikkate almak zorunda olduğu bir kitlesiniz. Bu anlamda büyük sorumluluklarınızın da bilincinde olduğunuzu biliyoruz. Bizler kurum olarak, YTB olarak sizlerle yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kazancı, bugün yapılacak çalıştayın, gelecekte yapılacak çalışmalar açısından yol gösterici olacağını vurgulayarak, "Bosna Hersek-Türkiye ilişkilerinin sizlerin katkılarıyla çok daha iyi noktalara geleceğini ve iki ülkenin birbirini daha iyi tanıması adına çok daha etkili çok daha verimli çalışmalara imza atacağımızı umuyorum." dedi.