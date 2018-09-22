FOJNİCA (AA) - Bosna Hersekli Türkiye mezunları, Fatih Sultan Mehmed'in Bosna Hersek'i fethinden sonra ülkedeki Fransisken rahiplere özgürlük bahşettiği Ahidname'nin 555 yıldır koruma altında tutulduğu "hoşgörü şehri" Fojnica'da buluştu.
Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından, ülkenin orta kesimindeki Fojnica şehrinde düzenlenen "3. Türkiye Mezunları Buluşması"na katılan yaklaşık 60 Türkiye mezunu, iki günlük program kapsamında düzenlenen çalıştay ve farklı etkinliklerle tecrübelerini birbirleriyle paylaşma fırsatı buluyor.
Etkinliğin açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Kültür ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Murat Kazancı, Bosna Hersek'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Katılımcılara YTB'nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Kazancı, "Başkanlığımız 2010 yılında kuruldu, temel olarak diaspora alanında çalışmalar yürütüyor, yurt dışındaki Türk vatandaşları ile ilgili çalışmalar yürütüyor, bunun yanında soydaş ve akraba topluluklarla ilgili kültürel sosyal faaliyetler yürütüyor. Ve üçüncü alanımız da Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencilere burs imkanı sağlamak." diye konuştu.
Mezunlara yönelik çalışmaların çok geciktirildiğini ifade eden Kazancı, "2017 yılında 'mezun yılı' çalışması başlattık, çok kapsamlı çalışmalar yürütüldü, mezunların dernekleşmeleriyle ilgili faaliyetler yürütüldü. Bu çalışmalar 2018 de yürütüldü, önümüzdeki dönemde de yoğun bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz." dedi.
Kazancı, yılın mezunu ödülleri gibi bir konsept üzerinde çalıştıklarını ve gelecek yıl belli alanlarda öne çıkmış, başarı sağlamış kişilere de ödül verme gibi farklı uygulamaları hayata geçireceklerini kaydetti.
Mezunların ülkelerarası ilişkilerde çok önemli bir yere sahip olduklarını vurgulayan Kazancı, "Sizler adeta bir güç merkezisiniz. Hem Türkiye olarak bizlerin, hem de Bosna Hersek kurumlarının, üniversitelerden kamu kurumlarına kadar dikkate almak zorunda olduğu bir kitlesiniz. Bu anlamda büyük sorumluluklarınızın da bilincinde olduğunuzu biliyoruz. Bizler kurum olarak, YTB olarak sizlerle yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kazancı, bugün yapılacak çalıştayın, gelecekte yapılacak çalışmalar açısından yol gösterici olacağını vurgulayarak, "Bosna Hersek-Türkiye ilişkilerinin sizlerin katkılarıyla çok daha iyi noktalara geleceğini ve iki ülkenin birbirini daha iyi tanıması adına çok daha etkili çok daha verimli çalışmalara imza atacağımızı umuyorum." dedi.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da Bosna Hersek ve Türkiye'nin belli dönemlerde çeşitli badireler atlattığını anımsatarak, iki ülkenin her zaman birbirine destek olduğunu ifade etti.
Koç, Türkiye'nin Bosna Hersek'te 2014 yılında yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye yardım ettiğini hatırlattı.
Bosna halkının 15 Temmuz'da Türk halkına destek verdiğini hatırlatan Koç, "Bizler Bosna Hersek'te istikrarın kalıcı olması, burada müreffeh bir toplumun oluşması için can-ı gönülden çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Koç, mezunların Türkiye'nin elçileri olduklarını kaydederek, "Biz sosyal faaliyetlerimizi ne kadar artırabilirsek fotoğraf karesi o kadar zengin, o kadar anlamlı hale geliyor." diye konuştu.
Türkiye karşıtı faaliyetlerin ortadan kaldırılması için ortak adımların atılması gerektiğini belirten Koç, mezunlara bu konuda tepkilerini paylaşma çağrısında bulundu.
Koç, Türkiye'nin insani diplomaside, insani yardım bakımından güçlü görünen birçok ülkeyi geride bıraktığını anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, Türkiye, her zaman mazlumun, mağdurun yanında olmaya çok dikkat eden, özen gösteren bir ülke. Suriye'de, Somali'de, Myanmar'da neler yaptığımızı artık dünya da görüyor." dedi.
Koç, büyükelçilik olarak TÜMED'in çalışmalarını destekleyeceklerini vurgulayarak, "İnanın sizinle beraberiz. Siz bir adım atmaya çalışın, biz iki adım atmaya çalışalım." ifadelerini kullandı.
TÜMED Başkanı Adis Alagic ise mezunlar buluşmasının düzenlendiği Fojnica şehrinin Osmanlı hakimiyeti sırasında da büyük önem arz eden bir şehir olduğunu belirterek, "Fojnica, Bosna Hersek'in tarihi ve daimi duruşunun sembolü olmuştur." dedi.
Türkiye'ye gidecek olan 9 öğrencinin de programa katıldığını söyleyen Alagic, söz konusu öğrencilere de kendi tecrübeleriyle yol göstereceklerini vurguladı.
Alagic, Bosna Hersekli mezunların, kendi aralarında gerçekleştirecekleri daha iyi bir iletişim ve bilgi paylaşımının, istihdam imkanı sağlayacağı kanaatinde olduklarını aktardı.
Açılış programının ardından düzenlenen çalıştaya katılan mezunlar, yaklaşık iki saat süren grup çalışmaları sonunda birer sunum gerçekleştirdi.
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