Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sinemaseverlerle buluşan "Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali", "Uluslararası İlişkilerde Dostluk Payı Var mı?" konulu söyleşiyle sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteklediği festivalin son gününde, Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen ve yazar şair Fethi Gemuhluoğlu'nun oğlu Ali Gemuhluoğlu Saraybosnalılarla buluştu.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen söyleşide konuşan Şen, festivale ilham kaynağı olan Fethi Gemuhluoğlu'nun uluslararası ilişkilerde de bir bakış geliştirdiğine işaret ederek, söyleşi konusunun hem teorik hem de pratik olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Ali Gemuhluoğlu da Bosna Hersek'e savaş zamanı (1992-1995) birçok kez geldiğini aktararak, "Savaş sırasında Türkiye çok anlamlı fedakarlıklar yaparak Bosnalı Müslümanların yanında oldu. Bunlara bizzat şahit oldum. Eğer Türkiye ABD'yi harekete geçirmeseydi, Srebrenitsa soykırımının çok daha büyüğüne şahit olacaktık." dedi.