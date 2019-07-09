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Bosna Hersek’ten FETÖ’cülerin iadesi ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 14:53 | Son Güncelleme

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la FETÖ üyelerinin Türkiye’ye iadesi hususunu konuştuklarını açıkladı.Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milorad Dodik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin Türkiye’ye iadesiyle ilgili bir soruya cevabında, “Dün Bosna Hersek Devlet Başkanlığında Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmede bu konu hakkında konuşuldu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la FETÖ üyelerinin Türkiye’ye iadesi hususunu konuştuklarını açıkladı.
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milorad Dodik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin Türkiye’ye iadesiyle ilgili bir soruya cevabında, “Dün Bosna Hersek Devlet Başkanlığında Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmede bu konu hakkında konuşuldu. Türkiye’nin belirli talepleri var” dedi.
Bu hususun Ankara’ya yaptıkları ziyaret sırasında da konuşulduğunu ifade eden Dodik, “Türkiye’nin orada daha evvel gerçekleştirilen darbe teşebbüsüne ilişkin bir tavrı var ve bu meseleyi adli müesseseler kanalıyla çözmek istiyor” ifadelerini kullandı. Ülkede FETÖ bağlantılı kişi ve kurumlar olduğunun bilindiğini söyleyen Dodik, kurumların Bosna Hersek entitesi dâhilinde olduklarını kaydetti. Dodik, bu hususta adım atabilecek tarafın Bosna Hersek olduğunun Erdoğan’ın da malumu olduğunu ifade etti.

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