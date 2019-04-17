Bosna Hersek'ten Suriyelilere gıda yardımı

DOBOJ İSTOK (AA) - Suriyeli savaş mağdurları için Bosna Hersek'te toplanan yardım malzemelerini taşıyan konvoy, Doboj İstok şehrinden yola çıktı.

Bosna Hersek'teki dört müftülük ile ülkede faaliyet gösteren Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumunun başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan yaklaşık 600 tonluk yardım malzemesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ulaştırılacak.

Tuzla, Zenica, Travnik ve Mostar müftülükleri aracılığıyla ülke genelinde toplanan un ve sıvı yağ ile dolu 25 tırdan oluşan yardım, Bosna Hersek'ten bugüne kadar gönderilen en büyük yardım konvoyu olma özelliği taşıyor.

Konvoyun uğurlamak üzere düzenlenen etkinliğe, Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) Göçmen İşleri Bakanı Edin Ramic ile İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay'ın yanı sıra Tuzla Kantonu (TK) Başbakanı Jakub Suljkanovic, Doboj İstok Belediye Başkanı Kemal Bratic ve müftülüklerin temsilcileri katıldı.

FBİH Göçmen İşleri Bakanı Ramic, başında bulunduğu bakanlığın projeye katkı sağladığını anımsatarak, bundan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.