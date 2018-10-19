Bosna heyetine Kayseri'de 'Selçuklu Hatunları' defilesi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- BOSNA Hersek’in Hadziçi Belediye Başkanı Hamdo Ejuboviç ve beraberindeki heyet Kayseri'yi ziyaret programı kapsamında, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Gayseri'nin Selçuklu Hatunları' temalı Selçuklu dönemini yansıtan elbise defilesini izledi. Türkiye'ye davetli olarak gelen önce Kapadokya bölgesini gezen ve bugün de Kayseri'ye gelen ye Bosna Hersek'in Hadziçi Belediye Başkanı Hamdo Ejuboviç ve beraberindeki heyet için, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Selçuklu dönemi kadınlarının giydiği kıyafetler den oluşan bir defile düzenlendi. Yarım saat süren defilede 'Gayseri'nin Selçuklu Hatunları' adı altında yaklaşık 2 yılda hazırlanan Selçuklu döneminde Kayseri'de yaşayan üst düzey kadınların 13 adet elbisesi tek tek sergilendi ve podyumda tanıtıldı. Anadolu Selçuklu dönemini yansıtan defilede Sultan Alaattin Keykubat'ın eşi Hunat adıyla bilinen Mahperi Hatun, Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat'ın kızkardeşi Sultan Gevher Nesibe Sultan, Anadolu erenlerinden Yeh Kirmani'nin kızı, Anadolu'da Bacıyanı Rum ( Anadolu Bacıları) teşkilatının ilk lideri Fatma Bacı başta olmak üzere o dönemde tercih edilen birçok giysi defile ile sergilendi. Defile sonunda Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri tarafından hazırlanmış Türk bayrağı motifli elbise sergilendiğinde Bosna-Hersekli heyet ayakta alkışladı.

