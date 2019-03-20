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Bosna Kasabı Karadzic’in cezası 40 yıldan müebbete yükseltildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 18:12 | Son Güncelleme

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, Bosnalı Sırp lider Radovan Karadzic’in 40 yıllık hapis cezasını müebbet hapse çevirdi.Birleşmiş Milletler’in (BM) kurduğu Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde 24 Mart 2016 tarihli kararla soykırım dahil 10 ayrı suçtan 40 yıl hapis cezasına çarptırılan "Bosna Kasabı" lakaplı Radovan Karadzic’in temyiz davası görüldü.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, Bosnalı Sırp lider Radovan Karadzic’in 40 yıllık hapis cezasını müebbet hapse çevirdi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) kurduğu Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde 24 Mart 2016 tarihli kararla soykırım dahil 10 ayrı suçtan 40 yıl hapis cezasına çarptırılan "Bosna Kasabı" lakaplı Radovan Karadzic’in temyiz davası görüldü. Davayı gören Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, Bosnalı Sırp lider Radovan Karadzic’in 40 yıllık hapis cezasını müebbet hapse çevirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi’nden Yargıç Vagn Joensen, Karadzic’in soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş hukuku ihlallerinden suçlu bulunduğunu açıkladı. Joensen, Karadzic’in avukatlarının daha önceki yargılamanın adil olmadığı ve yargılanmanın yenilenmesi talebini reddetti. Yargıç Joensen, Karadzic’in Srebrenitsa’da işlenen katliamlardan haberdar olduğunu, Srebrenitsa’daki katliamların soykırım gayesiyle yapılmadığını ispatlayamadığını ve Bosnalı Sırpların lideri olarak katliam yapanları cezalandırma girişiminde bulunmadığını ifade etti. Mahkeme, yaklaşık 3 yıldır devam eden yargılama süreci sonunda Karadzic’in suçlarının ağırlığını gözönüne alarak cezasının müebbet hapse çevrilmesine hükmetti. Diğer taraftan Karadzic, Bosna Hersek’in diğer kentlerindeki soykırım suçlamalarından berat etti.

Her iki taraf temyize gitmişti
Mart 2016 yılındaki karara her iki taraf da itiraz etmişti. Boşnak şehit yakınları, temyiz kararıyla 40 yıl hapis cezasının müebbet hapse çevrilmesinin yanı sıra Bosnalı Sırp Kuvvetlerinin sadece Srebrenitsa’da değil aralarında Foça, Bratunats, Zvornik, Sanski Most ve Priyedor’un da yer aldığı diğer şehir ve beldelerde de soykırım yaptığına hükmedilmesini umut ediyordu.

Karadzic’in temyiz davası kararını Bosna Hersek’ten Lahey’e gelen çok sayıda şehit yakını ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi takip etti. Karar, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da da tarihi kütüphane binası ve Belediye Sarayı Viyeçnitsa’da vatandaşlar tarafından takip edildi.

Lahey’de Sırbistan bayrağıyla provokasyon
Lahey’de şehit yakınlarının Karadzic’e ilişkin nihai kararı bekledikleri bölgede Sırp bayrağı taşıyan bir aktivistin provokatif eylemi gerginliğe neden oldu. "Karaciç’e özgürlük" yazılı pankart ve Sırbistan bayrağı taşıyan şahsın provokasyonu, Boşnak sivil toplum temsilcilerinin müdahalesiyle engellendi.

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