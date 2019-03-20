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Bosna kasabının cezası belli oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

"Bosna Kasabı" olarak bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.

Bosna kasabının cezası belli oldu!

"Bosna Kasabı" olarak da bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) 2016'da soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapse çarptırılan Karadzic'in nihai cezası belli oldu.

ICTY'nin 2017'de kapatılmasının ardından devam eden davaları devralan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, yaklaşık üç yıldır devam eden Karadzic'in temyiz davasındaki kararı açıkladı.

Konsey, Bosnalı Sırpların eski lideri Karadzic'i 1995'te Srebrenitsa'daki soykırımın yanı sıra 1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna Savaşı'nda işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezalandırdı.

Daha önceki 40 yıl hapis cezası kararını bozan Temyiz Konseyi, 73 yaşındaki Karadzic'i müebbet hapse mahkum etti.

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Bosna Kasabı ceza Radovan Karadzic müebbet

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Yetmez ki. O insanları tarasın katletsin sadece müebbet verilsin. Bu ceza bir insan öldürene de veriliyor. Bu yaratık 40 dan fazla insanımızı öldürdü. İşkenceyle falan ölmeli
müebbet az böylesine
ne verecekler soyle bilelim
Ne demek olduğunu biraz açıkliyim.Kişi başı bir yıl alsa bile 50 kişiyi öldürdüğü için 50 yıl yatardı.Gel gör ki müebbet yemiş bu da demek oluyor ki 30 yıl sonra eğer yaşarsa dışarı çıkabilecek.Tebrik ediyorum bu dünyadaki “Adalat” denen kavramı.Allah belanızı versin
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