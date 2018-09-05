"Bosna Kasabı"nın temyiz davasında hakim değişikliği

LAHEY (AA) - Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT), "Bosna Kasabı" olarak bilinen eski Sırp komutan Ratko Mladic'in temyiz davasına bakan beş hakimden üçünün değiştirilmesi kararı aldı.

MICT'den yapılan açıklamada, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından 22 Kasım 2017'de görülen davada başta "soykırım yapmak" olmak üzere "insanlığa karşı suç işlemek" ve "savaş kanunlarını ihlal etmek" suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılan Mladic'in temyiz davasına bakan beş hakimden üçünün "taraflı" olabilecekleri gerekçesiyle değiştirildiği bildirildi.

MICT savcılarından Jean Claude Antonetti, söz konusu üç hakimin Mladic'in daha önceki davalarında yer aldığını anımsatarak temyiz sürecinde tarafsız olmayacakları riski nedeniyle temyiz sürecinden çıkartıldıklarını ifade etti.

Açıklamada, değişim kararının, Mladic'in temyiz davasını erteleyeceği de belirtildi. Mladic, 2017'deki kararın ardından 22 Mart 2018'de temyize başvurmuştu.

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