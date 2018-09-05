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"Bosna Kasabı"nın temyiz davasında hakim değişikliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 12:27 | Son Güncelleme

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması, eski Sırp komutan Ratko Mladic'in temyiz davasına bakan beş hakimden üçünü "taraflı" olabilecekleri gerekçesiyle değiştirdi

LAHEY (AA) - Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT), "Bosna Kasabı" olarak bilinen eski Sırp komutan Ratko Mladic'in temyiz davasına bakan beş hakimden üçünün değiştirilmesi kararı aldı.

MICT'den yapılan açıklamada, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından 22 Kasım 2017'de görülen davada başta "soykırım yapmak" olmak üzere "insanlığa karşı suç işlemek" ve "savaş kanunlarını ihlal etmek" suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılan Mladic'in temyiz davasına bakan beş hakimden üçünün "taraflı" olabilecekleri gerekçesiyle değiştirildiği bildirildi.

MICT savcılarından Jean Claude Antonetti, söz konusu üç hakimin Mladic'in daha önceki davalarında yer aldığını anımsatarak temyiz sürecinde tarafsız olmayacakları riski nedeniyle temyiz sürecinden çıkartıldıklarını ifade etti.

Açıklamada, değişim kararının, Mladic'in temyiz davasını erteleyeceği de belirtildi. Mladic, 2017'deki kararın ardından 22 Mart 2018'de temyize başvurmuştu.

- Mladic, "soykırım"dan suçlu bulundu

ICTY, 22 Kasım'daki karar duruşmasında, "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'i, 1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı sırasında "insanlığa karşı suçlar işlemek", "soykırım yapmak" ve "savaş kanunlarını ihlal etmek" suçlarından müebbet hapis cezasına mahkum etmişti.

Mladic, iddianamedeki 11 maddenin 10'undan suçlu bulunmuştu. Eski Sırp komutan sadece Kljuc, Sanski Most, Kotor-Varos, Prijedor, Foca ve Vlasenica şehirlerinde de "soykırım suçu işlendiği" maddesinden hüküm giymemişti.

Mladic, "soykırım" suçunun yanı sıra "insanlığa karşı suçlar" başlığı altındaki sürgün, yok etmek, öldürmek, sınır dışı etmek ve insanlık dışı eylemler suçlarından, ayrıca "savaş kanun ve geleneklerini ihlal etmek" başlığı altında öldürmek, terör, sivillere karşı hukuka aykırı saldırılar ve esir almak suçlarından sorumlu tutulmuştu.

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değişim hakim Ratko Mladiç savaş suçlusu temyiz

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