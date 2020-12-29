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Bosna: Lipa kampındaki sığınmacılar sokakta kaldı

29.12.2020 19:47 | Son Güncelleme:
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Bosna-Hersek’te Noel’e bir gün kala kapatılan Lipa mülteci kampının eski sakinleri zor durumda.

Tüm zamanların en yüksek mülteci sayısına ulaşılan dönemde, insani yardım örgütleri mültecileri unutmama çağrısı yapıyor.Bosna-Hersek'teki Lipa sığınmacı kampında eskiden kalan mültecilerin hayati tehlikeyle karşı karşıya oldukları bildirildi.

İnsani yardım örgütü Care'in Balkanlar Bölge Direktörü Sumka Bucan, salı günü yaptığı açıklamada, kampın Noel'den bir gün önce kapatılmasının "insanlık dışı" olduğunu söyledi. Söz konusu karar sonucu bin 300 kişinin ısı ve dört duvardan yoksun biçimde açıkta kaldığını vurgulayan Bucan, kamp dışında yaşayan 2 bin kişinin de yoğun kar yağışı ve soğuğa maruz kaldığını dile getirdi.

Bir grup insanın terlikleriyle karın ortasında bırakıldığını belirten Bucan, Lipa kampının "mükemmel bir tesis olmadığını" ancak rüzgar, yağmur ve kardan asgari düzeyde koruma sağlayan bir mekan olduğunu ifade etti. Bucan, Bosna-Hersek'teki göçmenlerin sayısının artışının, "yardım arayan insanların buz gibi soğukta koruma aramasına izin verilmemesiyle" sonuçlanmaması gerektiğini belirtti.

"Koşulsuz hayat kurtaracak yardım" çağrısında bulunan Care Direktörü, yerel makamların ve Avrupa makamlarının, söz konusu göçmenlere koruma sağlaması gerektiğini söyledi. Söz konusu kampın bulunduğu Una Sana Kantonu, Bosna-Hersek'in Hırvatistan, dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) sınırında bulunuyor.

Pandemi mültecilerin durumunu daha da kötüleştirdi

Bir diğer insani yardım örgütü Help'in Yönetim Kurulu Başkanı Karin Settele de benzer bir çağrıda bulundu. Settele, "Sığınmacıları yalnız bırakamayız" diye konuştu. Sivil toplum örgütü UNO-Flüchtlingshilfe de benzer bir uyarıda bulundu. Örgütün Yönetim Kurulu Başkanı Peter Ruhenstroth-Bauer, koronavirüs pandemisinin mültecilerin durumunu dünya genelinde kötüleştirdiğini söyledi. Örgüt, sığınmacıları kış mevsiminde unutmama çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği‘ne (UNHCR) göre, son bir yıl içinde 10 milyon artarak yaklaşık 80 milyon kişiye yükseldi. Bu rakam, şu ana kadar kayıt altına alınan en yüksek sayı.

KNA / BÜ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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