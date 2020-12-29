Bosna: Lipa kampındaki sığınmacılar sokakta kaldı

Tüm zamanların en yüksek mülteci sayısına ulaşılan dönemde, insani yardım örgütleri mültecileri unutmama çağrısı yapıyor.Bosna-Hersek'teki Lipa sığınmacı kampında eskiden kalan mültecilerin hayati tehlikeyle karşı karşıya oldukları bildirildi.

İnsani yardım örgütü Care'in Balkanlar Bölge Direktörü Sumka Bucan, salı günü yaptığı açıklamada, kampın Noel'den bir gün önce kapatılmasının "insanlık dışı" olduğunu söyledi. Söz konusu karar sonucu bin 300 kişinin ısı ve dört duvardan yoksun biçimde açıkta kaldığını vurgulayan Bucan, kamp dışında yaşayan 2 bin kişinin de yoğun kar yağışı ve soğuğa maruz kaldığını dile getirdi.

Bir grup insanın terlikleriyle karın ortasında bırakıldığını belirten Bucan, Lipa kampının "mükemmel bir tesis olmadığını" ancak rüzgar, yağmur ve kardan asgari düzeyde koruma sağlayan bir mekan olduğunu ifade etti. Bucan, Bosna-Hersek'teki göçmenlerin sayısının artışının, "yardım arayan insanların buz gibi soğukta koruma aramasına izin verilmemesiyle" sonuçlanmaması gerektiğini belirtti.