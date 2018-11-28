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"Bosna Milli Günü" anma sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 21:52 | Son Güncelleme

"Bosna Milli Günü" anma sempozyumu

İSTANBUL (AA) - Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu (DÜNBALFED), "Bosna Milli Günü" anma sempozyumu düzenledi.

Fatih Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyuma, DÜNBALFED Başkanı Recep Varol'un yanı sıra, Bosna-Hersek'ten Sarajevo Kanton Valisi Babic Ana, Novi Grad Belediye Başkanı Delalic Taib ile vatandaşlar katıldı.

DÜNBALFED Başkanı Recep Varol, sempozyumda yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, yurt dışından gelen misafirleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Varol, ''25 Kasım Bosna Milli Günü" kapsamında "Bosna Kapısı'' adıyla Türkiye'de ilk defa program düzenlediklerini belirterek, "Bugün Türkiye ve Bosna arasında asırlara dayanan kardeşlik hukukunun tezahürüne, bugünün anlam ve önemine binaen bir imza da biz atabileceksek ne ala diyerek buradayız. Bununla birlikte hepimizin malumu Bosna-Hersek'te her yıl kutlanan 25 Kasım Bosna-Hersek'in ulus olma hakkını tekrar kazanmasının da sağlandığı bir gündür." diye konuştu.

Programın ardından, orkestra ve folklor grubunun gösterisi gerçekleştirdi.

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