Bosna Savaşında diri diri yakılan kurbanlar anıldı

VİSEGRAD (AA) - Bosna Savaşı'nda (1992-1995) ülkenin doğusundaki Visegrad şehrinde katledilen 3 binden fazla Boşnak, katliamın 27'nci yılında törenle anıldı.

Visegrad 92' Kayıp Aileleri Derneği ve Savaş Mağduru Kadınlar Derneği tarafından Visegrad şehrindeki Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü'nde düzenlenen anma törenine Gorazde Müftüsü Remzija Pitic ve çok sayıda kurban yakını katıldı.

Tören kapsamında, katledilen 3 bin kişi anısına Drina Nehri'ne sembolik olarak 3 bin gül atılarak dualar edildi.

Gazanfer Bey Camii'nde kurbanlar için Kur'an-ı Kerim okunurken, törene katılanlar daha sonra aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 140'tan fazla Boşnak'ın diri diri yakılarak öldürüldüğü iki evi ziyaret etti.

Katliamda eşi, 5 yaşındaki kızı ve 2 yaşındaki oğlunu kaybeden Esad Tufekcic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan 27 yıl geçmesine rağmen ailesine ait tek bir kemik parçası bile bulamadığını belirterek, "Tek hayalim ölmeden önce eşim ve çocuklarımın bedenlerine ulaşıp onları layığıyla toprağa vermek." diye konuştu.