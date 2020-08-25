Bosna Savaşı'nda soykırım yaptığı için ceza alan Ratko Mladiç temyize gidiyor

Ancak mahkemede teknik sıkıntılar yaşanıyor. Hakimler zaman zaman Mladiç'in avukatının ifadelerini duyamadığını, çevirmenin mikrofonunda sorun olduğunu ve konuşma dökümünü okumak zorunda kaldıklarını söylerken, savunma avukatı da müvekkili Mladiç'le her an doğrudan iletişim kuramadığını belirtti.

Mahkemenin sonucunda 2021'in bahar aylarına kadar bir karar çıkması beklenmiyor.

Mladiç, Lahey'den video konferans yöntemiyle mahkemeye bağlanan hakimlere çarşamba günü 10 dakikalık bir savunma yapacak.

Bosna Savaşı'nda Sırp askerlerin komutanlığını yapan ve sivilleri öldürdüğü için soykırım suçundan ceza alan Ratko Mladiç, 2017'de ömür boyu hapis cezası almıştı. Mladicçin temyiz duruşması başladı.

Daha önce yargılandığı davada 10 farklı suçlamayla mahkemeye çıkan Mladiç'e karşı savcılar, 1992'de Hırvatlara soykırım uyguladığı için de yargılanması gerektiğini savunmuştu.

Bu temyiz mahkemesi Mladiç'in serbest kalmak için son şansı. Eğer kaybederse hayatının sonuna kadar cezaevinde kalacağı kesinleşecek.

Bosna Savaşı'nda Sırp askerlerin saldırılarından kurtulanlar ise, temyizin sonucunda Mladiç'in yürüttüğü "soyırım kampanyasının daha önce görülmeyen gerçek boyutlarının görüleceğine" ve hem Srebrenitsa katliamı hem de Bosnalı Müslümanların öldürüldüğü diğer bölgelerde yaşananlar için "alması gereken asıl cezayı alacağına" inanıyor.

Srebrenitsa Anneleri isimli, 1995'teki katliamda hayatını kaybedenlerin akrabası olan kadınların oluşturduğu grubun lideri Munira Subasic, "Umarız Mladic diğer bölgelerde yaptığı soykırımlar için de ceza alır" açıklaması yaptı.

Mladiç'in oğlu Darko Mladiç, Fransız AFP haber ajansına, "Babasının sağlık sorunlarından dolayı duruşma için yeterince hazırlanamadığını" söyledi: