Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha toprağa verildi

PRİJEDOR (AA) - Bosna savaşında (1992-1995) ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehri ve civarında Sırplar tarafından acımasızca katledilen 86 kurban, düzenlenen toplu cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Cesetlerine, savaştan yıllar sonra toplu mezarlarda ulaşılan ve kimlik tespiti yapılan kurbanlar, sevdiklerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kurbanlar, Prijedor'daki Vedro Polje Stadı'nda düzenlenen toplu cenaze töreninin ardından kendi köylerindeki mezarlıklara defnedildi.

Prijedor Başimamı Husein Velic, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, bugün toprağa verilen 86 şehidin, hakikatin şahitleri olduklarını vurgulayarak, "Tüm bu yaşananların ardından kimse hiçbir şey olmamış gibi yaşama lüksüne sahip değil. Boşnaklar kindar insanlar değillerdir ancak 1992-1995'te kendilerine yapılanları asla unutmayacaklardır." ifadesini kullandı.

Kurban yakınları adına konuşan Zijad Bacic, kendisinin de Prijedor'daki işkencelere maruz kaldığını belirterek, "Ben savaşta annemi, iki erkek ve iki kız kardeşimi kaybettim. Buna rağmen her yıl barış mesajları gönderiyorum. Prijedor'da ortak bir yaşam sürebilmemiz için bizlere toplu mezarların yerlerini söylemeleri gerekir." diye konuştu.