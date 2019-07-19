Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha toprağa verilecek

PRİJEDOR (AA) - VESNA BESİC - Bosna'daki savaşta (1992-1995) ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehri ve civarında Sırplar tarafından acımasızca katledilen 86 kurban daha yarın toprağa verilecek.

Savaştan yıllar sonra cesetlerine toplu mezarlarda ulaşılan ve kimlik tespiti yapılan kurbanlar, yarın son yolculuklarına uğurlanacak.

Bugün Sanski Most şehrindeki merkezden törenin yapılacağı Prijedor'a götürülecek cenazeler, daha sonra kendi köylerindeki mezarlıklara defnedilecek.

Bu yıl defnedilecek 86 kurbanın en genci öldürüldüklerinde 19 yaşında olan Samir Garibovic, Emin Djonlagic ve Suad Klajic, en yaşlısı ise öldürüldüğünde 61 yaşında olan Becir Besic.

Yarın kardeşi Abaz'ı toprağa verecek Tefik Kulasic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öldürüldüğünde 42 yaşında olan kardeşinin cesedine Koricani kayalıklarındaki toplu mezarda ulaşıldığını anlatarak, yeğenlerinin aradan geçen 27 yıla rağmen o bölgeye hala ayak basmadığını söyledi.

Savaşın başında kardeşi Abaz'ın toplama kampında da tutulduğunu kaydeden Kulasic, "Kardeşimin nerede öldürüldüğünü 2003'te öğrendik. Cesedinin tümünü bulamamış olmak bizi kahrediyor." dedi.